Cục Thuế Cần Thơ truy thu theo chức năng, doanh nghiệp đi kiện liệu có đúng?

(TBTCO) - Liên quan đến việc bị Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ khởi kiện ra toà, đại diện cơ quan thuế Cần Thơ cho biết, việc truy thu thuế và phạt tiền chậm nộp không xuất phát từ Cục Thuế Cần Thơ, mà cơ quan thuế thực hiện theo chức trách được giao.

Cục Thuế Cần Thơ quán lý chặt chẽ thuế trên địa bàn quản lý. Ảnh: Kỳ Phương

Ngày 28/3, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ cho biết, đã có thông báo thụ lý vụ khiếu kiện hành chính giữa Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ và Cục Thuế Cần Thơ.

Thông tin đến TBTCVN, lãnh đạo Cục Thuế Cần Thơ xác nhận thông tin bị Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ khởi kiện. Tuy nhiên, việc truy thu thuế và phạt tiền chậm nộp không xuất phát từ Cục Thuế Cần Thơ, mà cơ quan thuế chỉ thực hiện theo chức trách được giao.

Trước đó, trong kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ban hành năm 2019 có nêu: “Việc ra quyết định miễn, giảm tại Công ty In Cần Thơ, Cục Thuế Cần Thơ miễn tiền thuê đất theo ưu đãi đầu tư của UBND TP. Cần Thơ chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ. Thay vì chỉ được miễn tiền thuê đất 10 năm, nhưng UBND tỉnh Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận cho phép miễn tiền thuê đất 13 năm làm tăng số tiền được miễn, giảm tạm tính 1,297 tỷ đồng...”.

Tại cuộc họp ngày 29/3/2022 giữa KTNN và Cục Thuế Cần Thơ theo giấy mời số 338/KV V-TH về việc còn tồn động các kiến nghị của KTNN chưa thực hiện, Cục Thuế Cần Thơ có trách nhiệm phải tiếp tục thực hiện các thủ tục để ban hành thông báo thu lại số tiền thuê đất đã miễn 3 năm đối với Công ty In Cần Thơ.

Đồng thời, KTNN Khu vực V đã có Công văn số 744/KV V-TH ngày 20/9/2022 phúc đáp UBND TP. Cần Thơ và Công ty In Cần Thơ về việc nộp tiền thuê đất như sau: “... Cục Thuế thực hiện truy thu tiền tiền thuê đất đối với tổ chức thuê đất là Công ty In Cần Thơ và không phụ thuộc người đang nắm giữ vốn điều lệ tại công ty, nên Công ty In Cần Thơ phải có trách nhiệm thực hiện ngân sách số tiền truy thu theo thông báo của Cục Thuế Cần Thơ. Do đó, không có cơ sở pháp lý để KTNN Khu vực V xem xét chấp thuận kiến nghị của UBND TP. Cần Thơ và công ty tại Văn bản số I679/UBND-KT ngày 6/5/2022 của UBND TP. Cần Thơ và Văn bản số 169.ICT ngày 29/8/2022 của Công ty In Cần Thơ”.

Theo thông báo mới nhất từ Cục Thuế Cần Thơ, Công ty In Cần Thơ phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 2.330.216.170 đồng.

Ngoài ra, Công văn số 4126/UBND-KT ngày 17/10/2022 của UBND thành phố có nêu: “Thống nhất với báo cáo của Cục Thuế thành phố về việc tiền thuê đất truy thu giai đoạn 2011-2017 đối với Công ty In Cần Thơ tại Công văn số 4999/CTCTH-NVDTPC, giao Cục Thuế TP. Cần Thơ có văn bản trả lời kiến nghị của công ty theo quy định...”.

Đến ngày 5/1/2023, Cục Thuế đã có Công văn số 52/CTCTH-HKDCN báo cáo UBND thành phố về việc miễn tiền thuê đất của Công ty In Cần Thơ.

Từ cơ sở trên, UBND thành phố có Công văn số 442/UBND-KT ngày 15/2/2023 đề nghị KTNN Khu vực V không truy thu tiền thuê đất đã được miễn từ ngày 15/5/2011 đến ngày 14/5/2014 do công ty đã thoái hết vốn nhà nước vào tháng 4/2020.

Thế nhưng, KTNN khu vực V có Công văn số 431/KTNN-TH ngày 11/7/2023 phúc đáp UBND thành phố, khẳng định KTNN không thay đổi kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán đã phát hành và KTNN khu vực V đã có văn bản đề nghị Công ty CP In Cần Thơ liên hệ Cục Thuế thành phố và các cơ quan chức năng để giải quyết.

Ngày 4/12/2023, KTNN khu vực V tiếp tục có Công văn số 741/KV V-TH phúc đáp UBND thành phố về nội dung liên quan đến kiến nghị của công ty (ý kiến KTNN vẫn giữ nguyên kết luận tại Công văn số 431/KTNN-TH ngày 11/7/2023)./.