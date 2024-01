Cục Thuế Hà Nam tổ chức thu ngân sách ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đề nghị Cục Thuế Hà Nam cần khẩn trương tổ chức triển khai công tác thu ngay những tháng đầu năm. Đồng thời tập trung rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu trên địa bàn; chú trọng quản lý việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

9/15 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nam cho biết, năm 2023, cục thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp quản lý thu.

Lũy kế năm 2023, Cục Thuế Hà Nam thu ngân sách đạt 12.926 tỷ đồng, đạt 116% dự toán trung ương giao, đạt 112% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 106,4% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 3.973 tỷ đồng, bằng 113,5% dự toán trung ương giao, bằng 104,6% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 110,6% so với cùng kỳ thực hiện. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất đạt 8.953 tỷ đồng, đạt 117,4% dự toán trung ương giao, đạt 115,5% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 104,6% so với cùng kỳ thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Cục Thuế Hà Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Ảnh: CT

Tính theo khu vực, sắc thuế, có 9/15 chỉ tiêu thực hiện hoàn thành, vượt so với dự toán tỉnh giao, gồm: Thu tiền mặt đất và mặt nước đạt 785,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 104,6%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 101,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 122%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 134,7%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 122,9%; thu phí - lệ phí đạt 107,4%; thu khác ngân sách đạt 288,4%; thu từ công ích và hoa lợi công sản đạt 215,1%...

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nam cho biết, có 6/6 đơn vị trực tiếp được giao thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán giao.

Có được kết quả trên, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nam cho rằng, đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp.

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế Hà Nam đã nỗ lực, đồng lòng triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý thu ngân sách và các giải pháp hỗ trợ miễn, giảm, gia hạn về thuế để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người nộp thuế ổn định, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với việc triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, công tác quản lý kê khai và kế toán thuế, giải quyết hồ sơ hoàn thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế; công tác cải cách, hiện đại hóa công tác thuế được Cục Thuế Hà Nam thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có bước chuyển tích cực, nhờ đó tạo được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc chấp hành pháp luật thuế, tạo thuận lợi cho công tác thu ngân sách.

Triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ, chống thất thu thuế

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2024, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nam cho biết, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chính sách, pháp luật thuế mới đến doanh nghiệp và người nộp thuế; tăng cường công tác hỗ trợ và giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, đối thoại với người nộp thuế để đảm bảo thực hiện đúng nghị quyết, nghị định của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Bùi Văn Hoàng trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc Cục Thuế Hà Nam. Ảnh: CT

Cùng đó, Cục Thuế Hà Nam triển khai quyết liệt, hiệu quả và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn thuế, hoàn thuế, chống chuyển giá; thực hiện xử lý nghiêm vi phạm về thuế theo Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định pháp luật về thuế.

Giao nhiệm vụ cho Cục Thuế Hà Nam tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024, ông Trương Quốc Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cục thuế cần khẩn trương tổ chức triển khai công tác thu ngay những tháng đầu năm; tập trung rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; quản lý việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thu vào ngân sách.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, 9 tập thể, cá nhân Cục Thuế Hà Nam được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen.

Cục Thuế Hà Nam cần chủ động rà soát các trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng đất nhưng chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, chưa ký hợp đồng cho thuê đất có biện pháp để các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước; phối hợp tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn trong việc đấu giá, giao đất, triển khai thực hiện dự án đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tiếp tục rà soát, phân tích đánh giá xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng để kịp thời thu nộp vào ngân sách nhà nước; quyết liệt triển khai các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ; rà soát thực hiện việc điều chỉnh, chuyển giao về cục thuế quản lý với các doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thực hiện dự án khu nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp cho phù hợp.

Cục Thuế Hà Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử.

Chủ tịch tỉnh Hà Nam chỉ đạo Cục Thuế Hà Nam đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, tập trung vào một số lĩnh vực như: Các khoản thu từ đất, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh xăng dầu, nguồn thu từ khai thác quỹ đất công ích do xã quản lý, đất do huyện quản lý.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát phát hiện và ngăn chặn việc trốn thuế, gian lận thuế, nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý hóa đơn, ngăn chặn mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đặc biệt phải thắt chặt kỷ cương, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức trong đơn vị trong thực thi công vụ./.