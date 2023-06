Cục Thuế Quảng Bình quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống hóa đơn bất hợp pháp

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Cục Thuế Quảng Bình, để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý hóa đơn, đặc biệt là hóa đơn điện tử, Cục Thuế Quảng Bình đã quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-TCT của Tổng cục Thuế.

Phối hợp với công an phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm

Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình cho biết, từ tháng 7/2022, hóa đơn điện tử (HÐÐT) được triển khai cho người nộp thuế (NNT) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đem lại nhiều lợi ích cho cả NNT và các cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt, HĐĐT là một công cụ quản lý nhà nước về thuế hiệu quả, giúp ngành Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng gian lận và trốn thuế.

Trung tâm điều hành hóa đơn điện tử Cục Thuế Quảng Bình luôn ứng trực 24/7 hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, qua quá trình quản lý, trên địa bàn tỉnh cũng có hiện tượng các tổ chức, cá nhân mua, bán, sử dụng HĐĐT bất hợp pháp nhằm gian lận, chiếm đoạt tiền thuế, gây thất thoát cho NSNN. Thủ đoạn thường thấy là một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân thành lập một hoặc nhiều doanh nghiệp (DN) mới, nhưng thực tế chỉ là vỏ bọc cho một "ngành nghề" duy nhất - mua bán hóa đơn.

Các DN chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế và loại hình thường thấy là công ty TNHH. Việc thành lập các pháp nhân trên nhằm xuất khống hóa đơn đầu vào cho các công ty mà đối tượng đứng tên giám đốc hoặc thuê người đứng tên, hoặc bán trái phép hóa đơn cho các đối tượng có nhu cầu.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình, tháng 6/2023, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khánh Tùng (trú tại thôn Trường Xuân, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch) về hành vi trốn thuế. Trong thời gian từ năm 2019-2022 và quý I/2023, Nguyễn Khánh Tùng đã sử dụng 150 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ với tổng giá trị thanh toán gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng hóa trước thuế gần 3,2 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 317 triệu đồng để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số tiền thuế phải nộp từ năm 2019-2022 và quý I/2023 được xác định là hơn 305 triệu đồng.

Theo ông Tuyến, ngày 26/5/2023, cục thuế đã thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống gian lận hóa đơn và chỉ đạo các chi cục thuế thành lập Tổ triển khai để tăng cường chỉ đạo, phối hợp và xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về hóa đơn; đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống gian lận hóa đơn. Bên cạnh đó, cục thuế tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng trên địa bàn trong quản lý thuế nói chung và quản lý HĐĐT nói riêng. Trong đó, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác phối hợp với cơ quan điều tra để kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu rủi ro cao, vi phạm pháp luật về hóa đơn.

Trong thời gian qua, cục thuế đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Cụ thể, tháng 7/2022, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Khắc Điệp và Trần Khánh Trang (trú tại xã Vĩnh Ninh, Quảng Ninh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi thành lập Công ty TNHH tổng hợp Đỗ Gia, Trần Khánh Trang và Đỗ Khắc Điệp đã xuất bán 863 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo cho các DN trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị thanh toán gần 40 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị hàng hóa dịch vụ trước thuế gần 36 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 3,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng. Đồng thời, Đỗ Khắc Điệp đã mua 51 hóa đơn khống để kê khai thuế GTGT đầu vào, khấu trừ thuế GTGT đối với giá trị hóa đơn xuất bán.

Tăng cường giải pháp ngăn chặn các hành vi gian lận về hóa đơn điện tử

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hóa đơn, lãnh đạo Cục Thuế Quảng Bình cho rằng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để NNT hiểu rõ những hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm về mua bán, sử dụng HĐĐT để thu lợi bất chính, chiếm đoạt tiền thuế, tiền của NSNN. Đồng thời, cơ quan thuế công khai các trường hợp vi phạm đã bị xử lý để răn đe, làm gương, qua đó từng bước nâng cao ý thức chấp hành tốt chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Về công tác kiểm tra, kiểm soát, tháng 4/2023, Tổng cục Thuế đã công bố hoạt động của Trung tâm cơ sở dữ liệu HÐÐT phục vụ công tác phân tích, quản lý rủi ro sử dụng HÐÐT. Ðến nay, cục thuế đã triển khai sử dụng hệ thống hỗ trợ kiểm soát tình hình sử dụng hóa đơn của DN. Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu HÐÐT giúp phát hiện các giao dịch mua bán bất thường và tiến tới phòng ngừa từ sớm, từ xa việc mua bán khống HÐÐT, đồng thời sẽ có cảnh báo tới NNT về sự bất thường trong việc sử dụng hóa đơn ngay khi xuất hóa đơn.

Công chức Cục Thuế Quảng Bình đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trên cơ sở bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn ban hành tại Quyết định số 78/QĐ-TCT, cục thuế chỉ đạo các phòng và chi cục thuế trực thuộc thực hiện lập danh sách NNT có dấu hiệu rủi ro; rà soát, đối chiếu với thực tế quản lý thuế tại địa phương, tập trung vào những trường hợp nộp thuế thấp hơn nhiều lần so với mức trung bình ngành nghề kinh doanh, tăng đột biến về doanh thu, không có tài sản, sử dụng số lượng lớn hóa đơn... để đưa vào danh sách giám sát trọng điểm.

Ông Tuyến cho biết, để xử lý việc bán hàng không xuất hóa đơn, nhằm chống thất thu NSNN và thúc đẩy triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, cục thuế đã thành lập bộ phận “Tiếp nhận thông tin” tại trụ sở cục thuế và các chi cục thuế. Bộ phận này có nhiệm vụ tiếp nhận các thông tin về giao dịch bán hàng thông qua máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng như phiếu tính tiền, bảng kê tính tiền, bảng kê bán lẻ và các chứng từ khác. Qua đó, đơn vị kiểm tra xác minh, đối chiếu các thông tin giao dịch với dữ liệu hóa đơn trên hệ thống cơ quan thuế, xác minh và xử phạt nghiêm NNT không xuất hóa đơn…

Đồng thời, cơ quan thuế tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cục thuế trên cả nước trong việc xác minh hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra xác minh người mua, người bán để phòng chống và đấu tranh xử lý gian lận HĐĐT.