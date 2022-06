Cục Thuế Quảng Bình: Thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 73% dự toán

Báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình cho biết, tổng thu ngân sách lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 thu đạt 3.495 tỷ đồng, đạt 73,1% dự toán trung ương giao, đạt 62,4% dự toán tỉnh giao, tăng 39,9% so với cùng kỳ.

Công chức Cục Thuế Quảng Bình hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Hữu Nghị.

Trong đó, thu ngân sách trong tháng 5 được 618,3 tỷ đồng, đạt 12,9% dự toán giao; so với số ước thu tháng 5 báo cáo UBND tỉnh là 765 tỷ đồng, đạt 80,8%. Tổng thu ngân sách lũy kế 5 tháng đạt 3.495 tỷ đồng, đạt 73,1% dự toán, đạt 62,4% dự toán tỉnh, tăng 39,9% so với cùng kỳ.

So với dự toán tỉnh giao, có 7/16 khoản thu đạt tiến độ dự toán (41,6%) là các khoản thu từ thuế doanh nghiệp nhà nước địa phương, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thuê đất, lệ phí trước bạ, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và thu xổ số kiến thiết; còn lại 9 khoản không đạt tiến độ dự toán tỉnh giao.

So cùng kỳ, có 8/16 khoản thu tăng so với cùng kỳ, đó là các khoản thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 22%; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 98,6%; thuế thu nhập cá nhân tăng 36,4%; thu tiền sử dụng đất tăng 69,3%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 143,3%; thu tiền thuê đất tăng 88,9%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 29,2%; thu xổ số kiến thiết tăng 53,2%; còn lại 8 khoản thu giảm so với cùng kỳ.