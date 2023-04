Cục Thuế Quảng Nam đã tìm ra 19 chủ nhân trúng thưởng hóa đơn may mắn quý I/2023

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam cho biết, kết quả trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” được Cục Thuế Quảng Nam công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cục thuế tại địa chỉ “https://quangnam.gdt.gov.vn”, zalo của cục thuế, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam ngay sau khi kết thúc Chương trình “Hóa đơn may mắn”. Cục Thuế Quảng Nam sẽ trao thưởng cho những người trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I/2023 trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả trúng thưởng.