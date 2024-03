Cục Thuế Quảng Nam thu ngân sách 2 tháng đạt kết quả khả quan

(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Quảng Nam cho thấy, qua 2 tháng đầu năm 2024, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện ước đạt hơn 3.844 tỷ đồng, bằng 19,13% dự toán thu năm 2024 do HĐND tỉnh giao, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, văn phòng cục thuế thu 3.357 tỷ đồng, đạt 18,8%; các chi cục thuế thu 487,5 tỷ đồng, đạt 21,3%. Kết quả này bước đầu ghi nhận những tín hiệu lạc quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm nay, dù được dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi.

Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải chiếm 67% tổng thu

Theo Cục Thuế Quảng Nam, đóng góp quan trọng vào kết quả trên, phải kể đến Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải, với con số nộp NSNN 2.273 tỷ đồng. Đây là số nộp của các đơn vị thuộc Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải qua 2 tháng đầu năm nay, đạt 22,7% dự toán năm, tăng 17,7% (so cùng kỳ năm 2023), chiếm tỷ trọng 67% tổng thu đạt được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang trao Bằng khen tại Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2022. Ảnh: CTV

Điển hình nhất là Công ty TNHH MTV sản xuất ô tô Thaco Mazda nộp 993 tỷ đồng, kế đến Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia 884,9 tỷ đồng và Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch cao cấp Thaco 175,8 tỷ đồng…

Tuy nhiên, nếu so sánh số nộp ngân sách của Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải qua từng tháng, có đến 1.663,5 tỷ đồng nộp trong tháng 1/2024, tháng 2/2024 chỉ nộp 609,5 tỷ đồng. Điều này cho thấy tác động từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 31/12/2023 (vì phát sinh thuế tháng 12/2023 sẽ nộp vào tháng 1/2024) đã ảnh hưởng đến người mua ô tô; còn trong tháng 2/2024 do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và lại rơi vào tháng Giêng (âm lịch), tháng mà mà người tiêu dùng có tâm lý ít hoặc không mua sắm tài sản, như ô tô…

Ngoài tăng trưởng về số nộp ngân sách của Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải, một số doanh nghiệp trọng điểm khác có số nộp sụt giảm, thậm chí còn giảm sâu so với cùng kỳ năm 2023, như: Chi nhánh Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Quảng Nam 2 tháng chỉ nộp được 19,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 nộp đến 245,5 tỷ đồng. Điều này, có thể do tác động hiệu quả từ chính sách “nói không với bia, rượu” khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, thu từ các nhà máy thủy điện qua 2 tháng chỉ dừng lại ở con số 233 tỷ đồng, đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 đến 60 tỷ đồng (bằng 80%); Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cũng chẳng có gì khấm khá hơn, 2 tháng nộp được 37,3 tỷ đồng, bằng 46,7% so cùng kỳ năm 2023.

Các chi cục thuế thu bình quân đạt tỷ lệ cao

Về kết quả thu ở khối các chi cục thuế, kết quả thu bình quân đạt tỷ lệ 21,3%, cao hơn kết quả chung của toàn cục thuế (19%). Ấn tượng nhất phải kể đến Chi cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh đầu năm nay đang có sự bức phá mạnh mẽ, cụ thể trong 2 tháng đã thu ngân sách 112,6 tỷ đồng, đạt 28%. Ở chiều ngược lại, Chi cục Thuế TP. Hội An mới thu được 82,7 tỷ đồng, đạt 13,5%.

Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức vươn lên khá đồng đều cả 3 địa bàn (Quế Sơn thu 23,8 tỷ đồng, đạt 38,4%, Nông Sơn đạt gần 40% và Hiệp Đức đạt 34%). Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước đồng hành không kém (các địa bàn: Bắc Trà My thu đạt 27,9%, Nam Trà My 32,9% và Tiên Phước 22,7%);

Công chức Cục Thuế Quảng Nam đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế.

Chi cục thuế các huyện: Thăng Bình thu đạt khá cao (27,6%); Núi Thành (25%); Đại Lộc (20,4%). Trong khi Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên kết quả thu mới chỉ ở khoảng 17,6%, 19,4% lần lượt theo từng địa bàn địa phương.

Mặc dù, kết quả thu ngân sách qua 2 tháng đầu năm ghi nhận những tín hiệu lạc quan, nhưng tình hình kinh tế vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn kéo dài, thách thức không nhỏ, nhất là khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2024 vừa qua đã nhìn nhận: Tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rất khó khăn, đến mức báo động, khi lãnh đạo tỉnh đã gặp gỡ, nghe ý kiến của doanh nghiệp ở một số lĩnh vực nêu.

Theo số liệu báo cáo của Cục Thuế Quảng Nam ghi nhận, 2 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh chỉ có 143 doanh nghiệp thành lập mới, trong khi đó có đến 595 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, điều đó cho thấy kinh tế vẫn còn đó những khó khăn.

Trước bối cảnh này, Chủ tịch Lê Trí Thanh đã đưa ra chỉ đạo cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương theo chức năng, ngay từ đầu năm cần tập trung cao độ tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trước mắt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sự kiện công bố quy hoạch tỉnh vào ngày 16/3 và triển khai quy hoạch; khắc phục tồn tại về xây dựng giá đất; chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; đẩy mạnh chuyển đối số.

Về phía Cục Thuế Quảng Nam, Cục trưởng Nguyễn Văn Tiếp chỉ đạo các đơn vị, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2023 thuân lợi thông suốt; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép” vừa hoàn thành dự toán thu năm 2024 vừa đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế…