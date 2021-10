(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to; ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào.