Cục Thuế Thái Nguyên phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất

(TBTCO) - Trong bối cảnh thu ngân sách chưa có dấu hiệu tăng trưởng đột biến, Cục Thuế Thái Nguyên đang tập trung nguồn lực rà soát, thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước; chú trọng thanh tra, kiểm tra chống thất thu, thu hồi nợ đọng. Phối hợp với các cơ quan liên quan để thu hồi tiền sử dụng đất.

Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình (Thái Nguyên). Ảnh: TN

Theo dự kiến, số thu ngân sách nhà nước trong tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ước đạt 1.500 tỷ đồng. Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thực hiện ước đạt khoảng 300 tỷ đồng; thu nội địa do cơ quan thuế thực hiện ước đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết tháng 8/2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 11.988 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, bằng 66,6% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa do cơ quan thuế thực hiện đạt 9.688,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, bằng 61,9% dự toán năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cơ quan hải quan thực hiện đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 60,4% so với cùng kỳ, bằng 95,3% dự toán năm.

Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên dự kiến thu nguồn thu tiền sử dụng đất khoảng 7.000 tỷ đồng, tuy nhiên ước đến hết tháng 9, mới thu được 2.700 tỷ đồng, như vậy để hoàn thành hiệm vụ thu ngân sách trong những tháng cuối năm là hết sức nặng nề.

Lãnh đạo Cục Thuế Thái Nguyên cho hay, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, cơ quan thuế rất cần sự quan tâm, phối hợp của các sở, ngành, địa phương. Cục Thuế Thái Nguyên đã có dự kiến thu của từng dự án sử dụng đất gửi đến lãnh đạo các địa phương đề nghị phối hợp trong công tác thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Thái Nguyên cũng đã tham mưu UBND tỉnh làm việc với 9 huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan để bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu đối với nguồn thu tiền sử dụng đất.

Để chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý, Cục Thuế Thái Nguyên tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người nộp thuế thông qua tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức có hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý. Sau hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã chủ động rà soát lại việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và kê khai bổ sung đối với số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng thu tiền sử dụng đất, Cục Thuế Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp quản lý thu. Theo đó, rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn, phân tích cụ thể từng khu vực, sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế; lập kế hoạch tổ chức các hội nghị đối thoại chuyên đề với người nộp thuế.

Cùng với đó, cục thuế tăng cường quản lý đối với doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi cơ quan quản lý thuế, đảm bảo việc tiếp nhận, chuyển doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, cục thuế yêu cầu các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao./.