Cục Thuế tỉnh An Giang có tân cục trưởng

(TBTCO) - Ông Nguyễn Trí Dũng vừa được Tổng cục Thuế bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang.

Chiều 25/9/2024, Cục Thuế tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Tổng cục Thuế về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Tổng cục Thuế đã công bố Quyết định 1380/QĐ-TCT, ngày 24/9/2024 của Tổng cục Thuế về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang, giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang.

Ông Mai Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho ông Nguyễn Trí Dũng - tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đánh giá cao năng lực, trách nhiệm của ông Nguyễn Trí Dũng và tập thể lãnh đạo Cục Thuế tỉnh An Giang trong việc điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác thuế thời gian qua.

Ngoài ra Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế mong muốn, tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong Đảng ủy, ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh An Giang, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, ông Mai Sơn cũng kỳ vọng lãnh đạo Cục Thuế tỉnh An Giang tạo dựng, duy trì mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên trong ngành và các cấp chính quyền tại địa phương để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2024 và các năm tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang cho biết, đây là vinh dự, tự hào của cá nhân và cũng là trách nhiệm lớn, do đó sẽ luôn nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách cùng tập thể ban lãnh đạo cục thuế và ngành thuế tỉnh An Giang hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.