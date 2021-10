Cục Thuế tỉnh Cà Mau: Áp lực giảm thu do ảnh hưởng dịch Covid-19

(TBTCVN) - Vượt lên hệ lụy của dịch Covid-19, tổng thu nội địa 9 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Cà Mau ước đạt 4.156 tỷ đồng, trong đó, 9/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán từ 75% - 167,6%... Tuy nhiên, dự báo nguồn thu quý IV sụt giảm do doanh nghiệp chưa phục hồi, hoạt động sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, cộng với chính sách của Chính phủ về miễn, giảm, giãn thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19..., đang tạo áp lực lên cơ quan thuế tỉnh Cà Mau trong việc hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Đan xen trồi, sụt nguồn thu

Theo Cục Thuế tỉnh Cà Mau, do chủ động xây dựng các kịch bản thu ngân sách nhà nước (NSNN) với 19 nhóm giải pháp và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD) ngay từ đầu năm 2021, nên thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đợt 4, các biện pháp phòng, chống dịch được đề cao, công tác thuế vẫn đảm bảo dự toán quý III/2021.

Đặc biệt, tình hình dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam xảy ra nghiêm trọng làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất, kinh doanh, nhưng sự nỗ lực của Cục Thuế Cà Mau trong hỗ trợ doanh nghiệp cũng đem lại kết quả lũy kế 9 tháng 2021 thu NSNN ước đạt 4.156 tỷ đồng, bằng 78,3% so dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 76% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 10,2 % so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 09/16 nguồn thu đạt từ 75% - 167,6% so dự toán cả năm, cụ thể: Thu khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương, đạt 89,2% so dự toán pháp lệnh; DN có vốn đầu tư nước ngoài 167,6%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 75%; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 91,2%; xổ số kiến thiết 85,3%...

Ông Nguyễn Thành Sua - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau cho biết, mặc dù tổng thu nội địa tỉnh Cà Mau 9 tháng đầu năm 2021 đạt tiến độ dự toán, nhưng hệ lụy của dịch Covid-19 bùng phát trong quý III/2021, đã tác động rất xấu đến kinh tế - xã hội trên địa bàn, hoạt động SXKD và dịch vụ bị đình trệ, cộng với chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của Chính phủ, đã làm giảm thu và hạn chế tăng thu NSNN địa phương… Dự báo nguồn thu quý IV/2021 tiếp tục sụt giảm, tạo khó khăn rất lớn đến việc hoàn thành dự toán thu NSNN của tỉnh Cà Mau năm 2021…

Số liệu cùng thời điểm cho thấy tốc độ thu quý III/2021 giảm 35,6% so với mức thu bình quân 2 quý đầu năm; tăng thêm 5 nguồn thu không đạt tiến độ dự toán; chỉ còn 6 nguồn thu tăng trưởng từ 2,1% - 53,5% (giảm 5 nguồn) so với 6 tháng đầu năm và có đến 10 nguồn thu giảm từ 7,5% - 32%, so với cùng kỳ năm trước…

Nhiều nguồn thu chủ lực bị ảnh hưởng

Giới chuyên gia dự báo hệ quả của dịch Covid-19 đợt 4 tiếp tục tác động xấu đến kinh tế - xã hội cả nước và tỉnh Cà Mau, hạn chế nguồn thu NSNN tỉnh Cà Mau trong quý IV, tạo áp lực lớn lên cơ quan thuế địa phương trong việc hoàn thành số thu 5.462,7 tỷ đồng dự toán pháp lệnh năm 2021.

Thực tế tính đến 30/9/2021, tỉnh Cà Mau có trên 558 DN ngưng, nghỉ kinh doanh. Đặc biệt, số thu từ cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm, chiếm tỷ trọng 26% trên tổng thu cũng bị ảnh hưởng, do một số chỉ tiêu sản lượng giảm so cùng kỳ năm 2020, như: Sản lượng condensate giảm 31,7%; butan hóa lỏng, giảm 21,37%; ure giảm 5,84%; điện sản xuất giảm 20,4%, cộng với việc thực hiện một số biện pháp của Chính phủ hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do dịch Covid-19, cũng kéo giảm số thu trên 350 tỷ đồng...

Cũng theo ông Nguyễn Thành Sua, dự báo hoạt động SXKD thiếu tích cực, nhất là dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp. Qua đánh giá các nguồn thu, sắc thuế phát sinh, khả năng khai thác nguồn thu và xử lý nợ thuế, Cục Thuế Cà Mau dự kiến thu nội địa quý IV/2021 ước đạt 755 tỷ đồng, nâng lũy kế cả năm ước đạt 4.910 tỷ đồng, bằng 92% dự toán pháp lệnh và bằng 89,9% dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021, giảm 22% so thực hiện cùng kỳ năm 2020. Do đó, Cục Thuế Cà Mau phải nỗ lực cao trong 03 tháng cuối năm, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ NSNN...

Các nhà quản lý địa phương cho rằng, thực tế khách quan hiện đang bộc lộ nhiều “rào cản” khi mối liên kết vùng, đặc biệt là với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa kết nối liền mạch các “mắt xích” do các biện pháp giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19 thì mức độ lưu thông, cung ứng nguồn nguyên, vật liệu, hàng hóa... còn hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ phục hồi SXKD của DN. Điều này đồng nghĩa nguồn thuế, phí phát sinh theo đó cũng bị kéo giảm. Mặc dù yếu tố bất lợi này được nhìn thấy trước, nhưng nằm ngoài khả năng của cơ quan thuế...

Hiện tại, cơ quan thuế tỉnh Cà Mau đang tiếp tục bám sát các kịch bản, giải pháp để chỉ đạo, điều hành thu NSNN kịp thời; tích cực phát huy các chức năng quản lý, khai thác nguồn thu, với mục tiêu đạt mức huy động thuế cao nhất trong năm 2021...