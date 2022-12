Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Năm 2022, xử lý qua thanh kiểm tra hơn 899 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, trong năm 2022, cục thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 2.191/2.077 đơn vị; đạt 105,5% chỉ tiêu nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao và bằng 126,9% so với cùng kỳ.

Cũng theo Cục Thuế Đà Nẵng, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 899,5 tỷ đồng, bằng 119,9% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền thuế, tiền phạt tăng thu qua xử lý là 228,4 tỷ đồng (bằng 94,6% so với cùng kỳ), giảm lỗ 568,8 tỷ đồng (bằng 120,1% so với cùng kỳ), giảm số thuế giá trị gia tăng (GTGT) còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 38,3 tỷ đồng (bằng 164,9% so với cùng kỳ), số thuế không được hoàn 463,8 tỷ đồng (bằng 550,9 % so với cùng kỳ).

Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng hướng dẫn người nộp thuế tại bộ phận một cửa. Ảnh: CTV.

Cụ thể, thực hiện thanh tra 88/88 đơn vị, đạt 100% kế hoạch thanh tra được giao và bằng 187,2% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra 180,8 tỷ đồng, bằng 250,9% so với cùng kỳ. Đã nộp vào NSNN 55,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 90,6% so với số phải nộp.

Đồng thời, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 2.103/1.989 đơn vị đạt 105,5% nhiệm vụ kiểm tra được giao, bằng 126,9% so với cùng kỳ; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra 602,3 tỷ đồng (bằng 146,7% so với cùng kỳ). Đã nộp vào NSNN 115 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 78,8% so với số phải nộp.