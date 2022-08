Đại học Tài chính – Marketing: Cơ hội du học Canada chi phí thấp dành cho sinh viên Việt Nam

(TBTCO) - Chương trình đào tạo bậc đại học liên kết giữa Đại học Thompson Rivers, Canada (TRU) và Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) là chương trình du học bán phần, được cấp bằng cử nhân bậc đại học bởi Đại học Thompson Rivers, có giá trị toàn cầu.

Kể từ khi ra mắt chương trình (2019) cho đến nay, chương trình đã thu hút được nhiều sinh viên trong cả nước theo học, đã khẳng định được chất lượng và uy tín. Năm 2022, Đại học Thompson Rivers và Trường Đại học Tài chính – Marketing tiếp tục tuyển sinh chương trình liên kết này nhằm mang đến các cơ hội học tập và du học trong môi trường quốc tế năng động, sáng tạo dành cho sinh viên Việt Nam với chi phí tiết kiệm nhất. Kính mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tìm hiểu chương trình này nhé!

Giới thiệu Đại học Thompson Rivers, Canada (TRU)

Tọa lạc tại thành phố Kamloops, thuộc bang British Columbia của đất nước Canada xinh đẹp, TRU được thành lập từ năm 1970, là một trong những đại học công lập lớn nhất, lâu đời nhất của thành phố Kamloops; đây cũng là một trong 11 đại học công lập hàng đầu ở bang British Columbia, Canada.

Khác biệt với nhiều trường đại học khác, TRU tọa lạc ngay trung tâm của thành phố, với hơn 13.000 học sinh đang theo học (chiếm hơn 15% dân số của Kamloops), TRU tự hào là “trái tim của Kamloops”. Trường có chương trình đào tạo đa dạng với chi phí hợp lý, điều kiện đầu vào khá dễ dàng, điều kiện ăn ở tốt, môi trường học tập năng động, có chương trình thực tập hưởng lương có khả năng lên đến 4.000 CAD/1 tháng, và đặc biệt nhất là TRU có chương trình trao đổi sinh viên đến hàng trăm trường đại học hàng đầu trên khắp thế giới. Hầu hết sinh viên đều có việc làm đúng ngành với tỷ lệ trên 95% có việc làm tốt ngay sau khi tốt nghiệp.

Hình ảnh tư liệu về Trường Đại học Thompson Rivers, Canada

Chương trình liên kết giữa UFM và TRU có gì đặc biệt?

Mô hình du học bán phần (2+2) vừa tạo thuận lợi cho sinh viên học tập trong môi trường quốc tế năng động, sáng tạo, bằng cấp quốc tế, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí cho sinh viên. Với 2 chuyên ngành siêu hot: Marketing và Kinh doanh quốc tế, có cơ hội tương lai nghề nghiệp rộng mở. Một số ưu điểm của chương trình liên kết quốc tế TRU tại UFM:

Chính sách học phí ưu đãi được hỗ trợ từ chính phủ: Thompson Rivers là đại học công lập lớn thuộc bang British Columbia, Canada, được hưởng chính sách hỗ trợ học phí của chính phủ. Do đó, sinh viên theo học ở chương trình liên kết TRU sẽ hưởng chính sách học phí thấp nhất so với các chương trình liên kết khác cùng phân khúc, cụ thể: mức học phí tại Việt Nam là 57 triệu đồng/năm, mức học phí tại Canada chỉ 18.000 CAD/năm. Mức học phí này chỉ bằng 1/4 so với mức học phí du học trực tiếp toàn phần tại Canada.

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế TRU-UFM du học Canada theo diện SDS không cần chứng minh tài chính, thủ tục đơn giản, thuận lợi, tỷ lệ đậu Visa cao.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc tại Canada hoặc học tiếp sau đại học của trường TRU hoặc các trường đại học khác trên toàn cầu (nếu muốn).

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chuyển tiếp học tập liên tục không ảnh hưởng tiến độ học tập của sinh viên. Trong suốt quá trình học, sinh viên nhận được sự hỗ trợ và quan tâm đặc biệt từ cả 2 trường UFM và TRU.

[Video giới thiệu trường Thompson Rivers, Canada]

Thông tin tuyển sinh chương trình liên kết TRU, Canada năm 2022

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu cho cả 2 chuyên ngành Marketing và Kinh doanh quốc tế.

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT + Điểm TB lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên

Điều kiện Tiếng Anh: Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên. Nếu sinh viên chưa có Tiếng Anh IELTS 5.5 đầu vào sẽ học thêm 1 năm tiếng Anh tại UFM.

Thông tin về điều kiện chuyển tiếp: Sinh viên của UFM sau khi tích lũy đủ 60 tín chỉ tại Việt Nam sẽ được chuẩn bị hồ sơ để chuyển tiếp du học tại Canada.

Điều kiện chuyển tiếp gồm:

Sinh viên cần có IELTS tối thiểu 6.0 trở lên (lưu ý không kỹ năng nào dưới 6.0) để được cấp Visa du học.

Có điểm GPA học tại UFM đạt từ 2.7 trở lên.

Đặc biệt: Chính sách học bổng xuyên suốt chương trình học dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Chương trình chuyển tiếp du học không chứng minh tài chính là một lợi thế dành cho sinh viên Việt Nam.

Chương trình liên kết tại UFM phong phú và đa dạng

Ngoài chương trình liên kết du học với Đại học Thompson Rivers, Canada, UFM hiện đang tuyển sinh các chương trình liên kết các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh.

Chương trình đào tạo 4 năm học tại Việt Nam, bằng cấp quốc tế có giá trị toàn cầu và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Điều kiện xét tuyển cực đơn giản và nhanh gọn, đặc biệt chương trình liên kết UFM chỉ xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung bình lớp 12, thủ tục nhanh chóng, hỗ trợ nhập học nhanh.

Thí sinh quan tâm đến các chương trình liên kết của UFM, vui lòng xem thông tin chi tiết tại website: isfm.ufm.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng Viện Đào tạo quốc tế - đơn vị chủ quản các chương trình liên kết của UFM theo thông tin bên dưới:

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

Phòng D005, số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: 0283 997 6042 – 0283 997 6464 – 0903 019 640 -0983 373 450

Email: isfm@ufm.edu.vn hoặc isfm.tuyensinh@ufm.edu.vn

Website: https://isfm.ufm.edu.vn