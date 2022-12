(TBTCO) - Theo Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 27/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.V.Đ và bà N.T.Q về hành vi sản xuất, kinh doanh quần áo xâm phạm nhãn hiệu The North Face được bảo hộ tại Việt Nam.