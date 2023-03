Di tích chiến thắng La Ngà và Vườn quốc gia Cát Tiên - Hành trình về nguồn ý nghĩa và sâu lắng

(TBTCO) - Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 do Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động, nhằm đánh giá công tác quản lý an ninh, an toàn - sức khỏe - môi trường trong năm 2021, quý I/2022 và đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2022, ngày 21/5, Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT).