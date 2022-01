Điểm sáng thu ngân sách nhìn từ tâm dịch Long An

(TBTCO) - Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát trở lại, khiến Long An trở thành tâm dịch của các tỉnh phía Nam. Dịch Covid-19 đã "lấy đi" khoảng gần 5.000 tỷ đồng tiền thuế. Với sự quyết tâm và nỗ lực vượt bậc, năm 2021, Cục Thuế Long An thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Thuế.

Dịch Covid làm giảm khoảng 30% tổng thu ngân sách

Ông Nguyễn Văn Thủy – Cục trưởng Cục Thuế Long An, cho hay năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã đưa tỉnh Long An trở thành tâm dịch của các tỉnh phía Nam. Đến nay toàn tỉnh có hơn 40.000 ca F0. Dịch bệnh đã tác động rất tiêu cực đến mọi mặt đời sống của người dân, đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) ngành thuế Long An được giao triển khai thực hiện.

Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Lãnh đạo Cục Thuế Long An đánh giá, dịch Covid-19 đã lấy đi khoảng gần 5.000 tỷ đồng tiền thuế và thu NSNN năm 2021, tương đương khoảng 30% tổng thu của cơ quan thuế Long An. Tuy nhiên, trước khó khăn, thách thức, ngành Thuế Long An luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của các cấp lãnh đạo; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, các cấp từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý thu; sự nỗ lực của tỉnh, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế. Ước tính đến ngày 31/12/2021, tổng số thu NSNN trên địa bàn tỉnh Long An đạt 18.800 tỷ đồng, trong đó, số thu do Cục Thuế Long An thực hiện đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 15,2% so với dự toán giao.

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN trước thềm xuân mới Nhâm Dần, ông Nguyễn Văn Thủy cho hay, dự toán năm 2022 HĐND và UBND tỉnh giao tổng thu nội địa là 13.595 tỷ đồng, tăng 1,4% so với dự toán Bộ Tài chính giao, số tăng tuyệt đối 182 tỷ đồng. Theo dự báo năm 2022 tiếp tục là năm còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến các nguồn thu NSNN trong năm 2022.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế được giao, ngoài việc bám sát chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Cục Thuế Long An chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp trên địa bàn trong chỉ đạo điều hành thu NSNN. Song song với đó, cục thuế tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách; khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng đạt hiệu quả, không để nợ mới phát sinh.

Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, đặc biệt là cơ chế chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người lao động để vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19; chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình hoạt động sản suất, kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, cục thuế chú trọng thực hiện cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; từ đó, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế theo phương thức điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách.

13/15 đơn vị có số thu ngân sách vượt dự toán Lũy kế năm 2021, Cục Thuế Long An thu ngân sách đạt 14.500 tỷ đồng. Có 13/15 huyện, thị xã, thành phố có số thu vượt dự toán, trong đó: huyện Đức Huệ thu vượt 34,3%; huyện Thạnh Hóa thu vượt 25,6%; huyện Tân Hưng thu vượt 17,3%; huyện Mộc Hóa thu vượt 10,5%; huyện Bến Lức thu vượt 9,8%; huyện Cần Đước thu vượt 9,2%; huyện Cần Giuộc thu vượt 7,6%; huyện Thủ Thừa thu vượt 4,8%...

Cùng với việc triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Long An, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, không để xảy ra tình trạng người nộp thuế lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế; thường xuyên theo dõi việc biến động hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, đăng tải thông tin đầy đủ và kịp thời trên website ngành thuế để mọi người cùng kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, đơn vị thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc những gương điển hình tiên tiến trong ngành; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2022.

Chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý thuế

Cùng với việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức của dịch bệnh gây ra, Cục Thuế Long An tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý thuế trong đó đặc biệt chú trọng quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Văn Thủy chia sẻ, Cục Thuế Long An xác định công tác quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế mới, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, tạo sự công bằng giữa người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo đó năm 2022, Cục Thuế Long An chủ động thực hiện phổ biến, tuyên truyền chính sách thuế để các cá nhân, tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức tuân thủ; tự giác tiến hành đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế.

Cùng với đó, cục thuế phân công nhiệm vụ cho từng phòng, từng chi cục thuế là thành viên ban chỉ đạo, là thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; giao nhiệm vụ cho tổ giúp việc ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai bao gồm tất cả các nội dung công việc cần phải thực hiện, cần phải phối hợp thực hiện; chủ động tham mưu, đề xuất và kịp thời báo cáo công việc cho ban chỉ đạo nhằm quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Long An đạt hiệu quả.

Cục trưởng Cục Thuế Long An chia sẻ thêm, ngay trong đại dịch, các cấp chính quyền tỉnh Long An vẫn luôn đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức phù hợp để tiếp nhận đầu tư, tạo tiền đề cho sự phát triển khi dịch bệnh được kiểm soát. Minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực và quyết tâm đó là Long An đã bứt phá ngoạn mục trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Cụ thể, 10 tháng năm 2021, tỉnh Long An đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư 42 dự án FDI với số vốn đăng ký 3.272,5 triệu USD; 63 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng 128,5 triệu USD. Đến nay, tổng số dự án đăng ký trên địa bàn tỉnh là 1.124 dự án, vốn đăng ký đạt 9.334,5 triệu USD, trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 3.624 triệu USD. Với thành quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Long An khẳng định là điểm đến an toàn, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Dự báo trong thời gian tới, Long An sẽ đón nhận nhiều hơn nữa các dòng vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn FDI, trong đó có nhiều doanh nghiệp FDI đang mở rộng sản xuất, kinh doanh tại nhiều khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với những thành tựu nổi bật nêu trên, Cục trưởng Cục Thuế Long An kỳ vọng, công tác thu ngân sách năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ giữ được nhịp tăng trưởng ổn định, tiếp tục tạo động lực cho Long An phát triển kinh tế - xã hội bền vững.