Đoàn công tác Bộ Tài chính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ

Để bày tỏ sự tri ân, lòng thành kính và biết ơn đối với các thế hệ cha anh. Đoàn công tác của Bộ Tài chính dâng những bó hoa tươi thắm, thắp nén tâm hương cầu mong anh linh các liệt sỹ và đồng bào hi sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ được an giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an; đất nước Việt Nam hội nhập, phát triển; dân tộc Việt Nam trường tồn, giàu mạnh./.