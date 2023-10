Doanh nghiệp bảo hiểm chung tay nối dài hành trình nhân ái

(TBTCO) - Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang triển khai nhiều chương trình an sinh giáo dục, từ đó tiếp thêm nguồn động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, vững vàng và yên tâm hơn trên hành trình đến trường.

Hành trình cuộc sống năm thứ 10 được tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Phan Hà

Chung tay tiếp sức đến trường

Đại diện Bảo Việt Nhân thọ cho biết: Chào đón năm học 2023-2024, công ty đã triển khai chương trình “Quà vui tới trường” trao tặng 6.000 chiếc balo, với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đây là hoạt động nằm trong chương trình an sinh giáo dục do Bảo Việt Nhân thọ thực hiện với thông điệp “có an là có điểm tựa”.

Được biết, tính đến nay là 18 năm, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng hơn 30.000 suất học bổng, với tổng kinh phí gần 32 tỷ đồng đến các em học sinh khá giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên khắp 63 tỉnh, thành. Năm 2023, Quỹ Xe đạp chở ước mơ sẽ tiếp tục nối dài hành trình nhân ái, trao tặng 5.000 xe đạp cho trẻ em nghèo trên cả nước.

Đại diện AIA Việt Nam cho biết, công ty đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa trao thêm 110 chiếc xe đạp, 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và nhiều phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Bình. Sự kiện đánh dấu tròn 10 năm AIA Việt Nam khởi xướng “Hành trình cuộc sống” hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khắp các tỉnh thành, trong đó có 9 năm gắn bó với Quảng Bình. Tròn một thập kỷ qua, hơn 23.000 chiếc xe đạp, 700 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hàng chục nghìn suất quà… đã được AIA Việt Nam trao đến tận tay những học sinh cần được hỗ trợ nhất.

Mới đây, ngày 16/9, với mong muốn tiếp sức đến trường và chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh trong năm học mới, đại diện Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã đến thăm, trao tặng hơn 350 phần quà khuyến học và dinh dưỡng cho học sinh Trường Tiểu học Vinh Hiền, cơ sở 2, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời triển khai các hoạt động giáo dục về môi trường, trồng cây xanh và tặng sách cho thư viện nhà trường…

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho cộng đồng”, do Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam triển khai trên toàn quốc, xuyên suốt bốn lĩnh vực: sức khỏe y tế, giáo dục, môi trường và từ thiện xã hội, nhằm mang đến những thay đổi tích cực và cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa trên cả nước.

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết, mới đây công ty đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội trao tặng 174 chiếc xe đạp cho học sinh thuộc một số quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội trong chương trình “Cùng em đến trường”. Chương trình đã mang tới những món quà ý nghĩa, động viên tinh thần các em trước thềm năm học mới.

Đại diện Generali Việt Nam cho biết, công ty vừa phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên chính thức khánh thành công trình bếp ăn mới khang trang và tổ chức ngày hội Trung thu cho các em nhỏ tại điểm bản Xa Dung B, Trường mầm non Ban Mai, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Được đến trường là giấc mơ bình đẳng của mọi trẻ em Đại diện AIA chia sẻ, “được đến trường” là giấc mơ bình đẳng và “được sống khỏe” là quyền lợi của mọi trẻ em. Do đó, bên cạnh việc nối dài Hành trình cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, doanh nghiệp còn tiếp tục khởi xướng chương trình “Trường học lành mạnh nhất AIA” trên cả nước.

Trước đó, Shinhan Life Việt Nam đã hợp tác với Công ty BNJ Việt Nam triển khai chương trình giáo dục iLead dành cho thanh thiếu niên tại Làng trẻ em SOS Việt Nam. Theo chia sẻ của ông Bae Seung Jun - Phó Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam, đây là một dự án cộng đồng dài hạn, bắt đầu được triển khai từ năm 2023 và kéo dài đến năm 2025 tại Làng trẻ em SOS Việt Nam tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Góp phần vào sự phát triển bền vững của thế hệ tương lai

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết, trong năm 2023, chương trình "Cùng em đến trường" của Prudential sẽ tổ chức hơn 20 sự kiện trao tặng xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng tại nhiều địa phương. Ngoài ra, các hoạt động ứng phó với thiên tai và "Hỗ trợ gạo – Trao gửi yêu thương" sẽ được Prudential thực hiện tại các tỉnh thành, với tổng ngân sách gần 2 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp chia sẻ: Những phần quà khuyến học và dinh dưỡng được trao tặng hôm nay nhằm chia sẻ khó khăn và tiếp sức đến trường cho các em trong năm học mới.

Ông Bae Seung Jun - Phó Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam cho biết, các hoạt động nâng cao trách nhiệm xã hội luôn là một trong những ưu tiên của Shinhan Life khi hoạt động tại Việt Nam. “Chúng tôi mong muốn góp phần vào sự phát triển bền vững của thế hệ tương lai, không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu cơ bản, mà còn tạo điều kiện để các em có thể phát triển toàn diện, làm chủ được cuộc sống của bản thân, trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Được biết, một trong những chương trình vì cộng đồng mà Shinhan Life đã nhận được phản hồi tích cực từ các bậc cha mẹ trên toàn quốc, đó là chương trình trao tặng miễn phí hơn 50.000 hợp đồng bảo hiểm ung thư máu “Shinhan - An Bình” được triển khai từ khi bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam. Cho đến nay hàng nghìn gia đình trên khắp cả nước đã được nhận miễn phí hợp đồng bảo hiểm Shinhan - An Bình, bảo vệ tương lai cho con trẻ. “Món quà sức khỏe” này hỗ trợ tài chính lên đến 100 triệu đồng dành cho trẻ em trong trường hợp chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Bà Vũ Thị Thúy Huyền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam chia sẻ: 10 năm là chặng đường đủ dài để AIA Việt Nam thay đổi cuộc sống cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đồng hành và chứng kiến niềm hạnh phúc của nhiều trẻ em lần đầu có xe đạp mới đi học, lần đầu cầm số tiền lớn nộp học phí để hiện thực ước mơ trở thành tân sinh viên…/.