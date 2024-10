“Đón sóng” kết quả kinh doanh quý III, dòng tiền chọn nhóm ngành nào?

ÔNG ĐỖ BẢO NGỌC - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM (CSI): Chất xúc tác thu hút dòng tiền trở lại thị trường chứng khoán Trung tuần tháng 10/2024 là thời điểm diễn ra mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024. Dự báo kết quả kinh doanh quý III có thể tiếp đà hồi phục đã có từ quý II/2024 khi tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp niêm yết đã tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Trước đó, trong quý I/2024 lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết gần như không tăng trưởng so với cùng kỳ và đáy lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết đã đi qua sau kết quả kinh doanh quý IV/2023 và quý I/2024. Kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III/2024 có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế chung từ 25% - 30% dựa trên nền so sánh ở mức trung bình thấp của quý III/2023, để thị trường chứng khoán Việt Nam có quý thứ ba liên tiếp ghi nhận kết quả tăng trưởng tăng dần so với các quý trước. Kết quả này được kỳ vọng dựa trên sự hồi phục chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam kể từ quý II/2024, mặt bằng lãi suất duy trì mức thấp từ đầu năm 2024 tới nay có đủ thời gian để tác động tích cực tới hoạt động của doanh nghiệp niêm yết. Đạt được điều này thì nhiều khả năng kết quả kinh doanh quý III/2024 có thể là chất xúc tác thu hút dòng tiền nội và ngoại trở lại thị trường chứng khoán tạo động lực để VN-index chính thức vượt mốc 1.300 điểm trong thời gian tới./. Hải Băng (ghi)