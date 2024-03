Đồng Nai: Coi trọng doanh nghiệp FDI để cùng nhau phát triển

(TBTCO) - Đồng Nai hiện có gần 1,6 nghìn dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động. Trong đó, nhiều doanh nghiệp (DN) đã gắn bó với Đồng Nai hàng chục năm, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho lao động Việt Nam, thúc đẩy DN trong nước phát triển.

Tỉnh Đồng Nai hiện có gần 1,6 ngàn dự án FDI còn hiệu lực, với số vốn đầu tư trên 34 tỷ USD. Ảnh: Sơn Nam

Gắn bó lâu dài với địa phương

Có mặt tại Việt Nam từ 30 năm trước, đến nay Công ty TNHH Changshin Việt Nam (Khu công nghiệp Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu) là một trong số hàng chục DN FDI tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai. Hiện Changshin có 3 nhà máy tại Đồng Nai. Trong đó, 2 nhà máy tại huyện Vĩnh Cửu và Long Thành được thành lập năm 1994; nhà máy tại huyện Tân Phú thành lập năm 2020. Tổng số lao động của 3 nhà máy khoảng 38 nghìn người. Thu nhập bình quân của công nhân và nhân viên văn phòng công ty luôn ổn định ở mức khá. Mỗi năm DN đóng góp cho nguồn thu ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng.

Nằm trong số các DN có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022-2023, Công ty TNHH Cargill Việt Nam (tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2) đã đạt được những dấu ấn nổi bật trong những năm qua. Trên địa bàn Đồng Nai, Cargill có 2 nhà máy, chuyên sản xuất các dòng sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; chất bổ sung và phụ gia. Cargill là một trong những DN tiên phong trong ứng dụng, chuyển đổi công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, năm 2023, Cargill nộp thuế thu nhập DN 219 tỷ đồng.

Đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam - ông Nguyễn Bá Luân chia sẻ, năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp Cargill đoạt Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á, thông qua việc nuôi dưỡng một môi trường làm việc cộng tác, trân trọng những quan điểm, trải nghiệm, ý tưởng và tài năng đa dạng.

Ông Luân cho biết thêm, mọi nhân viên ở Cargill đều được trao quyền để góp phần đưa ra những quyết định sẽ giúp tăng cường khả năng phát triển sự nghiệp của người lao động, đồng thời tác động tích cực đến tương lai của DN, của người nông dân và các cộng đồng cư dân tại Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam ông Nguyễn Bá Luân chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt ra những chuẩn mực xuất sắc mới ở châu Á và không ngừng nỗ lực tạo dựng một môi trường nơi mà mọi nhân viên đều có thể phát huy năng lực và phát triển”.

Là DN FDI chuyên về mảng bán lẻ, Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ quốc tế Big C Đồng Nai đã trở thành DN tiêu biểu của tỉnh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Siêu thị Big C Đồng Nai Lê Văn Hồng chia sẻ, Big C Đồng Nai là DN FDI bán lẻ, đã hoạt động nhiều năm trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tác động mạnh đến thị trường nhưng Big C Đồng Nai vẫn luôn nỗ lực không ngừng, duy trì kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động, góp phần bình ổn giá cả thị trường, hỗ trợ người nông dân, hỗ trợ DN vừa và nhỏ.

Đặc biệt, Big C đã dành riêng khu để trưng bày và bán các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) địa phương nhằm tăng cường sự hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa. Bên cạnh những đóng góp cho thị trường tiêu thụ hàng hóa, BigC còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế đúng thời hạn quy định.

Để có được những kết quả trên, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp FDI đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều cho rằng, bất chấp những khó khăn do ảnh hưởng tình hình bất ổn của thế giới, dịch Covid -19… nhưng họ luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ phía Chính phủ Việt Nam, cụ thể là chính quyền và các ngành chức năng của địa phương.

Gỡ vướng để cùng nhau phát triển

Tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn, do UBND tỉnh tổ chức ngày 28/3, nhiều vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, thủ tục hành chính… đã được doanh nghiệp và chính quyền địa phương bàn thảo và cam kết giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Cùng tham dự hội nghị có gần 400 đại biểu gồm: Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Shin Choong IL; Phó Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh Furudate Seiki; đại diện doanh nghiệp; hiệp hội thương mại, hiệp hội doanh nghiệp các nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2023, thu hút FDI trên địa bàn tỉnh đạt gần 1,23 tỷ USD, tăng trên 11% so với kế hoạch năm (1,1 tỷ USD). Trong đó, có 81 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký trên 467 triệu USD; 94 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung trên 761 triệu USD.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 1,6 nghìn dự án FDI còn hiệu lực, với số vốn đầu tư trên 34 tỷ USD. Trong quý I/2024, Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư trên 252 triệu USD; 129 dự án được điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 23 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với mức vốn tăng trên 268 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng trả lời ý kiến doanh nghiệp. Ảnh: Sơn Nam

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết, hội nghị là cầu nối để tỉnh lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp FDI, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp. Qua đó, chính quyền tỉnh tiếp nhận kịp thời và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn, chỉ đạo xử lý, giải đáp những vấn đề, kiến nghị, đề xuất mà doanh nghiệp đã nêu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2024 tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút các dự án công nghiệp xanh, sử dụng công nghệ cao, hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường để bảo tồn môi trường sinh thái, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Do đó, tỉnh mong các doanh nghiệp FDI tiếp tục gắn bó, chia sẻ để thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại diễn đàn này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị từ các doanh nghiệp liên quan đến quy trình, tiến độ xử lý thủ tục cấp phép xây dựng, sửa chữa công trình cho các doanh nghiệp còn chậm; doanh nghiệp bị cúp điện không có thông báo trước từ đơn vị quản lý; tiến độ mở rộng, bàn giao mặt bằng tại một số khu công nghiệp còn chậm…

Không chỉ yêu cầu ngành chức năng, chính quyền địa phương trả lời tại chỗ, cụ thể từng vấn đề những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp FDI kiến nghị, tại diễn đàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến của doanh nghiệp, chỉ đạo những sở, ngành liên quan có giải pháp, nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, gặp gỡ và đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm kiến tạo môi trường đầu tư tốt hơn, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đồng Nai luôn xác định, các doanh nghiệp FDI là bộ phận quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.