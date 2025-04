Dòng vốn Agribank thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển

Bảo hiểm Agribank chi trả 200 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC) Chi nhánh Khánh Hòa vừa phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho hộ gia đình ông Phan Ngọc Thạch, trú tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, ABIC Khánh Hòa đã chi trả tổng số tiền bồi thường là 200.287.017 đồng cho gia đình ông Phan Ngọc Thạch (trong đó bao gồm quyền lợi bảo hiểm cơ bản là 200.000.000 đồng và quyền lợi bảo hiểm lãi vay là 287.017 đồng). Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm của ABIC cung cấp cho khách hàng có quan hệ vay vốn tại Agribank tự nguyện tham gia, được liên kết thông qua kênh phân phối ngân hàng - bảo hiểm. Theo đó, khi khách hàng tham gia nếu có rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người được bảo hiểm và khả năng trả nợ ngân hàng, ABIC sẽ thay mặt người vay thanh toán cho Ngân hàng số dư nợ vay trong phạm vi số tiền tham gia bảo hiểm. Đây là sản phẩm tạo được sự yên tâm, chỗ dựa vững chắc cho khách hàng vay vốn khi tham gia bảo hiểm; giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình khách hàng khi không may gặp phải rủi ro./.