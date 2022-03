Dự án khu dân cư 136 Hồ Tùng Mậu: Chủ đầu tư sẽ triển khai Khu C đúng tiến độ

(TBTCO) - Đại diện Công ty Việt Hân cho biết, chủ đầu tư sẽ triển khai Khu C thuộc dự án Khu nhà ở - văn phòng - dịch vụ tại 136 Hồ Tùng Mậu theo quy hoạch và tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần chỉnh trang đô thị, khớp nối hạ tầng khu vực, tạo các tiện ích phục vụ cư dân về thương mại - dịch vụ - vui chơi giải trí, siêu thị, … cho cư dân dự án.

Triển khai theo đúng quy hoạch

Tại buổi làm việc do UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức với chủ đầu tư - Công ty cổ phần Thương mại – quảng cáo - xây dựng địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân); đại diện các cơ quan công an; Tổ dân phố số 20 - 21; các ban quản trị cư dân Goldmark,… đại diện lãnh đạo chủ đầu tư khẳng định, chủ đầu tư thực hiện Khu C theo đúng quy hoạch dự án và tiến độ được thành phố phê duyệt.

Cụ thể, theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 2106/QĐ - UBND ngày 11/5/2010 của UBND TP. Hà Nội và dự án đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 508/TTg-KTN ngày 5/4/2011, dự án Khu nhà ở - văn phòng - dịch vụ tại 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội gồm các phân khu K01, K02 (khu căn hộ) và khu C là tòa nhà cao 40 tầng (văn phòng - dịch vụ - công cộng, y tế, rạp chiếu phim, siêu thị, nhà hàng, khu vui chơi giải trí… để phục vụ cư dân dự án).

Dự án được đơn vị chủ đầu tư là Công ty Việt Hân triển khai theo hình thức cuốn chiếu và mở bán lần đầu vào giữa năm 2015. Theo đó, phân khu K01 và K02 (tương ứng với khu Ruby và Sapphire hiện nay) lần lượt được đưa vào bán và có tỉ lệ hấp thụ cao (trên 95%). Sau 7 năm, gần 5.000 căn hộ đã đến tay khách hàng.

Trả lời câu hỏi về việc triển khai xây dựng khu C, chủ đầu tư cho biết sẽ triển khai các hạng mục về trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ theo đúng phương án kiến trúc đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hà Nội phê duyệt và đảm bảo các thủ tục pháp lý khác theo quy định.

Cụ thể, tại Văn bản số 5019/QHKT-KHTH ngày 16/10/2020, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã phê duyệt phương án công trình Khu C có chức năng văn phòng – dịch vụ - công cộng có chiều cao 40 tầng, phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt ở Quyết định số 2106/QĐ - UBND ngày 11/5/2010 của UBND TP. Hà Nội và dự án đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 508/TTg-KTN ngày 5/4/2011.

Chủ đầu tư cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý khác của dự án, bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 737/HDXD-QLDA ngày 30/12/2020 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng; Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy do Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tại Văn bản số 1935/TD-PCCC ngày 12/10/2021; Phê duyệt thiết kế kỹ thuật tại QĐ số 56/QĐ-Việt Hân ngày 22/11/2021; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2023 tại Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 7/12/2021 của UBND TP. Hà Nội; Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt.

Đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định, Quyết định 5155/QĐ-UBND ngày 7/12/2021 là quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trong đó có gia hạn tiến độ hoàn thành Khu C (đến quý IV/2023) thực hiện theo Luật Đầu tư 2020; không phải là quyết định điều chỉnh quy hoạch.

Bên cạnh đó, toàn bộ nghĩa vụ tài chính của dự án đã được chủ đầu tư hoàn thành nộp vào ngân sách thành phố từ năm 2016.

Ngoài ra, để chủ động kết nối giao thông của dự án với hạ tầng xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân và khu vực xung quanh, Công ty Việt Hân đã tự bỏ kinh phí hơn 200 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài với bề rộng cắt ngang mặt đường 40m và dài 550m, kết nối dự án với đường Hồ Tùng Mậu (chi phí đầu tư không bồi hoàn).

Cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho cư dân

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc chủ đầu tư triển khai Khu C và đưa vào hoạt động là điều cần thiết vì sẽ hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần chỉnh trang đô thị, khớp nối hạ tầng khu vực.

Với mật độ dân số tương đương với một phường cũng như sự kết nối về giao thông, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nhu cầu về các dịch vụ, tiện ích và văn phòng cho thuê tại khu vực này sẽ ngày càng tăng cao. Vì thế, Khu C sẽ cung cấp các tiện ích phục vụ cư dân về thương mại - dịch vụ - vui chơi giải trí, siêu thị, trạm y tế, trụ sở công an và hành chính công; đồng thời bổ sung thêm 3 tầng hầm đỗ xe phục vụ cho cư dân tại dự án (hoàn thành quý IV/2023).

Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu lập biện pháp thi công cụ thể đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho cư dân.

Để đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu lập biện pháp thi công cụ thể đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho cư dân, an toàn cho giao thông khu vực dự án, bổ sung các biển báo công trường, các biển chỉ dẫn khu vực thi công, tổ chức thi công các hạng mục gây tiếng ồn không quá 22h đêm.

Bên cạnh đó, dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sẽ đi vào vận hành trong năm 2022 giúp hoàn thiện thêm khả năng kết nối giữa dự án và khu vực nội đô. Kết hợp cùng các tuyến đường trọng điểm ngang qua dự án gồm đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, đường Hồ Tùng Mậu, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài… sẽ tạo lực hút cho các đơn vị có nhu cầu thuê văn phòng, dịch vụ tại đây, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cư dân./.