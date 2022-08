Sức hấp dẫn của TNG Holdings Vietnam - “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2022

(TBTCO) - Ngoài chính sách phúc lợi về lương và ngoài lương, chiến lược đầu tư vào con người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường tương tác và gắn kết đã giúp tập đoàn TNG Holdings Vietnam được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm thứ hai liên tiếp.

Bệ phóng vững chắc cho người lao động phát triển

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - HR Asia: Best companies to work for in Asia” là giải thưởng quốc tế thường niên uy tín trong khu vực châu Á, đánh giá về môi trường làm việc của hàng trăm công ty có quy mô lớn và mức độ tăng trưởng tốt.

Đại diện TNG Holdings Vietnam trên sân khấu Lễ trao giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” – HRAA 2022 tối 11/8/2022.

Theo đánh giá của HR Asia, Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã gắn kết nhân viên, đội ngũ, ban lãnh đạo tại nơi làm việc một cách xuất sắc, có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên.

“TNG Holdings Vietnam quan niệm tổ chức phải là bệ phóng vững chắc cho người lao động phát triển, giúp họ hiện thực hóa ước mơ và khát vọng nghề nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại trải nghiệm hạnh phúc và sự tiến bộ mỗi ngày cùng với lộ trình nghề nghiệp được tùy chỉnh đến từng vị trí” - bà Nguyễn Thu Trang - Giám đốc nhân sự TNG Holdings Vietnam chia sẻ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, TNG Holdings Vietnam vinh dự được HR Asia tôn vinh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Trước đó, TNG Holdings vừa nhận giải thưởng Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á (Asia Responsible Enterprise Awards - AREA) 2022 ở hạng mục Đầu tư vào con người.

Ở thời điểm hiện tại, TNG Holdings Vietnam là “ngôi nhà lớn” của 14.000 cán bộ nhân viên (CBNV) làm việc trong nhiều ngành nghề thuộc các lĩnh vực: bất động sản, khách sạn, thương mại, dịch vụ, tài chính… Trên chặng đường 26 năm vươn mình lớn mạnh, TNG Holdings Vietnam với các đơn vị thành viên như: TNR Holdings Vietnam, TNI Holdings Vietnam, TNS Holdings, TNH Hotels & Resorts, TNL, TNPower, TNCons Vietnam, TNTech, TNTalent, TNEX… đều hướng tới mục tiêu trở thành "nơi lý tưởng để phát triển sự nghiệp" của người lao động.

Để thực hiện mục tiêu này, Tập đoàn dành một khoản đầu tư lớn để gia tăng trải nghiệm nhân viên và phát triển năng lực nhân sự.

Tại trụ sở, ngoài các phòng họp truyền thống, TNG Holdings Vietnam bố trí không gian mở để khi cần tăng sự sáng tạo có thể tới Chill Office; khi cần phối hợp công việc liên tục giữa nhân sự của các bộ phận có thể tới phòng làm việc linh hoạt. Ngoài ra, khi nghỉ ngơi họ có thể tới căng-tin hay phòng tập yoga… Tập đoàn cũng dành một không gian riêng cho mẹ và bé…

TNG Holdings Vietnam luôn khuyến khích và tạo môi trường cho nhân viên tương tác. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng, Tập đoàn đã xây dựng một chuỗi điểm chạm tăng trải nghiệm cho nhân viên từ thế giới ảo tới thế giới thực. Trên môi trường online, doanh nghiệp xây dựng chuỗi thử thách không giới hạn Interact - một hoạt động độc đáo do chính người TNG sáng tạo ra trong bối cảnh giãn cách xã hội do đại dịch để tăng cường tương tác.

Khi đặt chân vào TNG Holdings Vietnam, mỗi CBNV đều được tạo điều kiện để phát triển nội bộ, có cơ hội thử sức ở nhiều vị trí và lĩnh vực để có thể không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.

Xây dựng văn hóa tương tác và tăng cường chuyển đổi số

TNG Holdings Vietnam kiên định xây dựng văn hóa làm việc tương tác nhất quán qua 4 lớp triển khai từ giá trị cốt lõi; loại hình văn hóa doanh nghiệp; hành vi lãnh đạo đến nguyên tắc tối thượng dành cho mỗi nhân viên. Nhờ đó, TNG Holdings Vietnam thành công trong việc khuyến khích tinh thần làm việc tương tác trong CBNV. Khi được hỏi “Điều gì khiến bạn thích nhất ở TNG Holdings Vietnam?” và 87,1% CBNV trả lời là “Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ gắn kết”.

Trong hai năm đại dịch Covid-19, TNG Holdings Vietnam đã làm một cuộc “cách mạng” về chuyển đổi số trong tập đoàn bằng dự án “Chuyển đổi phương thức làm việc”. Những hoạt động trực tiếp mang tính thủ công trước đây đều được chuyển đổi tối đa dựa trên nền tảng công nghệ mà Tập đoàn đang áp dụng, giúp tiết kiệm, rút gọn được nhiều thời gian, công sức. Nhờ đó, ngay trong giai đoạn căng thẳng của dịch Covid-19, CBNV tại TNG Holdings Vietnam vẫn duy trì làm việc từ xa và hoàn thành công việc thông qua môi trường làm việc số do tập đoàn trang bị.

TNG Holdings Vietnam là nơi lý tưởng để người lao động phát triển sự nghiệp.

TNG Holdings Vietnam đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết việc đào tạo đội ngũ thông qua phương thức e-learning hoặc duy trì linh hoạt cả hai hình thức đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến giúp nhân sự nâng cao năng lực và vốn sống. Bên cạnh nỗ lực ổn định nguồn thu nhập, Tập đoàn còn hỗ trợ CBNV trong công tác tiêm chủng, gia tăng lợi ích gói bảo hiểm sức khoẻ...

Các nhóm phúc lợi về lương và ngoài lương được áp dụng đồng nhất cho toàn thể CBNV của TNG Holdings Vietnam từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên giúp người lao động thêm gắn bó, hiểu thêm về tổ chức.

TNG Holdings Vietnam cũng dồn sức mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khách hàng khác biệt dựa trên tự động hóa và khoa học dữ liệu. Tập đoàn “trải thảm đỏ” đón nhân tài phát triển các giải pháp công nghệ mũi nhọn thuộc Khối Chuyển đổi số, với đa lĩnh vực đang là xu hướng của thị trường như: FinTech, SaaS, BaaS, Smart Hotel, CRM, ERP… Đồng hành cùng TNG Holdings Vietnam, các nhân tài số sẽ có nhiều cơ hội học tập, phát triển, thăng tiến và cùng tạo nên sự bứt phá mới trong tương lai.

Hướng tới việc trở thành một Tập đoàn đầu tư quốc tế, TNG Holdings Vietnam không ngừng mang đến những cơ hội phát triển sự nghiệp hấp dẫn cho người lao động và xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc để trở thành “bệ phóng” nghề nghiệp lý tưởng cho các ứng viên./.