Dự báo CPI bình quân năm 2022 ước tăng 3,1 - 3,2%

Không điều chỉnh giá hàng hóa do nhà nước định giá trong quý I/2023 Theo Bộ Tài chính, các kịch bản nêu trên xây dựng dựa trên cơ sở điều hành các mặt hàng do nhà nước quản lý chủ yếu tăng vào quý III, IV. Nếu việc điều chỉnh các mặt hàng vào đầu năm nhất là vào quý I có thể sẽ tác động làm CPI bình quân tăng cao hơn các kịch bản. Vì vậy, kiến nghị trong quý I chỉ xem xét điều chỉnh những mặt hàng đã có phương án giá đánh giá được tác động; trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến; cơ bản không xem xét điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước định giá. Trong quý II thực hiện việc điều hành giá thận trọng tùy vào diễn biến CPI các tháng đầu năm. Quý III, IV trên cơ sở tính toán, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước định giá thì xem xét điều chỉnh vào thời điểm thích hợp với mức độ phù hợp đảm bảo kiểm soát lạm phát mục tiêu.