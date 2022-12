(TBTCO) - Động thái tăng lãi suất diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Eurozone hầu như chắc chắn đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế và chật vật đối phó với lạm phát cao gấp 5 lần so với mục tiêu đề ra.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức.

Theo một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất tiền gửi thêm 50 điểm cơ bản lên 2% vào tuần tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) hầu như chắc chắn đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế và chật vật đối phó với lạm phát cao gấp 5 lần so với mục tiêu đề ra.

Kể từ khi bắt đầu nỗ lực chống lạm phát vào tháng Bảy, muộn hơn so với các ngân hàng khác, ECB đã tăng lãi suất ở mức tốc độ nhanh nhất và đã tăng lãi suất tiền gửi chủ chốt lên tới 1,5% sau khi thêm tổng cộng 200 điểm cơ bản.

Trước đó, trong cuộc họp gần đây nhất vào cuối tháng 10 vừa qua, Hội đồng điều hành ECB đã tăng lãi suất cơ bản chủ chốt lên 75 điểm cơ bản - mức tăng cao nhất.

Tuy nhiên trong cuộc họp sắp tới, ECB có thể giảm tốc độ tăng lãi suất do tỷ lệ lạm phát trong Eurozone có thể đã lên đến đỉnh điểm sau khi giá cả trong tháng 11 tại Eurozone tăng ít hơn nhiều so với mức tăng dự báo 10% so với tháng 11/2021.

Cuộc thăm dò của Reuters cũng cho thấy tỉ lệ lạm phát trong quý này sẽ tăng trên 10%, lên tới 10,3% và sau đó bắt đầu chiều hướng giảm.

Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ tăng lãi suất chủ chốt thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 14/12, giảm so với các mức tăng liên tục 75 điểm cơ bản trong 4 lần tăng lãi suất trước đây./.