Tiền gửi dân cư bứt tốc đưa tổng tiền gửi sát mốc 15 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng tăng 5,73% trong quý I/2025, trong khi tiền gửi từ tổ chức kinh tế có xu hướng giảm nhẹ, đưa tổng tiền gửi của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng tiệm cận mốc 15 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tiền gửi vẫn chậm hơn so với tín dụng.

Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 3, tổng tiền gửi của khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đạt 14,99 triệu tỷ đồng, tăng gần 258 nghìn tỷ đồng trong quý đầu năm, tương ứng mức tăng 1,7%.

Trong đó, tiền gửi dân cư đạt gần 7,47 triệu tỷ đồng, tăng 5,73% so với đầu năm. Còn tiền gửi của các tổ chức nhỉnh hơn, đạt trên 7,52 triệu tỷ đồng nhưng suy giảm 1,92%.

Nguồn: NHNN.

Trong những tháng đầu năm 2025, tăng trưởng tiền gửi diễn ra chậm hơn so với huy động vốn. Theo số liệu của Cục Thống kê, tính đến ngày 25/3, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 1,36% (trong khi cùng kỳ năm 2024 ghi nhận mức giảm 0,76%), còn tăng trưởng tín dụng đạt 2,49% (cao hơn đáng kể so với mức tăng 0,26% cùng kỳ năm trước).

Xét về thị phần, 4 ngân hàng quốc doanh gồm: BIDV, Agribank, VietinBank và Vietcombank chiếm khoảng 47% tổng tiền gửi toàn hệ thống, trong đó BIDV dẫn đầu với hơn 1,976 triệu tỷ đồng cuối quý I, tăng nhẹ 1,22% so với cuối năm trước. Các ngân hàng quốc doanh khác theo sau có quy mô lớn, như VietinBank và Vietcombank đạt lần lượt là 1,62 triệu tỷ và 1,51 triệu tỷ đồng.

Dù thường có lãi suất huy động thấp hơn các ngân hàng tư nhân, các ngân hàng quốc doanh vẫn hút lượng tiền gửi, áp đảo trong hệ thống do uy tín và mức độ an toàn cao do Nhà nước nắm cổ phần chi phối khiến người gửi tiền yên tâm hơn. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn chọn giao dịch qua ngân hàng quốc doanh, đã tạo ra nguồn tiền gửi ổn định và lớn trong hệ thống. Ngoài ra, mạng lưới chi nhánh phủ rộng giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ.

Ở khối ngân hàng tư nhân, các đơn vị có quy mô tiền gửi lớn nhất gồm MB (722,6 nghìn tỷ đồng), Sacombank (585,6 nghìn tỷ đồng), ACB (550,4 nghìn tỷ đồng), Techcombank (531,6 nghìn tỷ đồng)...

Về tốc độ tăng tiền gửi, trong quý đầu năm, VPBank là ngân hàng hút tiền gửi nhiều nhất, tăng thêm hơn 66.700 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 13,7%. Tổng số dư tiền gửi của VPBank tăng lên 552.374 tỷ đồng, giúp ngân hàng này tăng 3 bậc, lên thứ 6 toàn ngành về quy mô tiền gửi khách hàng. Đây cũng là quý VPBank thu hút lượng tiền gửi lớn nhất từ trước đến nay. Tiếp theo là SHB (tăng 30.219 tỷ đồng), HDBank (tăng 27.816 tỷ đồng).

Xét về tỷ lệ tăng trưởng, các ngân hàng có mức tăng mạnh nhất là VPBank, với 13,7%. Theo sát là KienlongBank và Nam A Bank, đều tăng trưởng hai chữ số, lần lượt đạt 11,76% và 11,4%. Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng khá như: VietBank (8,62%), PGBank (7,83%), NVB (6,67%), OCB (6,1%) và SHB (6,05%).../.