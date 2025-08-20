Giá vàng hôm nay (20/8): Vàng miếng đắt hơn thế giới khoảng 18,4 triệu đồng/lượng

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm. Trong nước, vàng miếng, vàng nhẫn vẫn neo ở mốc giá cao, chênh lệch với giá vàng thế giới lên tới gần 18,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:36:04 sáng 20/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.316,41 USD/oune, giảm 16,19 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,49% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 104,479 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.525 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 20/8, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Riêng Phú Quý SJC niêm yết ở mức 123 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, thấp hơn vàng miếng của các thương hiệu khác là 1 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 125 triệu đồng/lượng, bằng giá các thương hiệu khác.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,4 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng nhẫn, hiện các thương hiệu niêm yết ở mốc giá ổn định so với giá hôm qua, cụ thể, mức giá cao nhất là 120,2 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng vàng nhẫn Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều; vàng nhẫn PNJ tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 19/8 ở cả hai chiều mua và bán.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 117 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 200.000 đồng/lượng), 119,8 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Dự báo

Giá vàng tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp khi các nhà giao dịch chờ đợi chất xúc tác tiếp theo để thúc đẩy hành động giá và bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell được xem là yếu tố tiềm năng, theo nhận định của ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo.

Ông Ole Hansen cũng cho rằng, đối với vàng, sự bất định này, cùng với thị trường mùa hè trầm lắng, đã dẫn đến trạng thái giằng co, khiến giá dao động trong biên độ hẹp trong ba tháng qua, xoay quanh mốc 3.350 USD, được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư ổn định.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, trong nửa đầu năm 2025, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua 415 tấn vàng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, cả năm 2024 đã ghi nhận kỷ lục khi các ngân hàng trung ương mua vào tới 1.089 tấn vàng, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của vàng trong dự trữ quốc gia. Xu hướng giảm mua vàng trong năm nay phản ánh tâm lý thận trọng của các ngân hàng trung ương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Giá vàng gánh chịu áp lực từ sự tăng giá của chỉ số đồng USD. Đồng USD mạnh lên khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 63 USD/thùng, góp phần làm tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường vàng./.