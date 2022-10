Dư địa thu ngân sách đã có những dịch chuyển tích cực

Chính sách tài khóa, tiền tệ phải linh hoạt Trả lời câu hỏi về ý kiến lo ngại nhiều khó khăn sẽ dồn vào năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động; áp lực lạm phát gia tăng có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu vĩ mô như tăng trưởng, lạm phát, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho biết, nếu nói khó khăn, phải tính đến cả khó khăn bên trong và bên ngoài. Khó khăn nội tại, đó là đi liền với những thành quả chống tham nhũng tiêu cực là những hệ lụy tác động đến tâm lý xã hội, tâm lý nhà đầu tư, nếu chúng ta làm nghiêm về mặt pháp luật để xử các vụ vi phạm liên quan đến các vụ đại án bất động sản, ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, thì có thể một mặt tích cực là lập lại kỷ cương, làm lành mạnh các quan hệ kinh tế. Nhưng mặt khác, nó lại tác động tiêu cực đến tâm lý, không chỉ đối với doanh nhân mà cả cán bộ công chức tại các cơ quan chức năng. Khó khăn thứ hai đó là, suốt 2 năm chúng ta chống dịch, đặc biệt năm 2021 chúng ta huy động nguồn lực xã hội rất lớn, thậm chí có khoản hỗ trợ từ phía Nhà nước thông qua các gói hỗ trợ doanh nghiệp, nên việc phục hồi phải có thời gian. Bức tranh kinh tế vĩ mô theo báo cáo Chính phủ là tích cực, nhưng đó là tín hiệu ban đầu của quá trình phục hồi. Quá trình phục hồi và phát triển có 3 giai đoạn: phục hồi, lấy lại sự thăng bằng và lấy lại động lực phát triển. Chúng ta đang ở giai đoạn thứ nhất, đó là sự phục hồi. Do đó, dự báo sẽ còn nhiều những tồn tại, khó khăn, thách thức. Có nhiều dấu hiệu dự báo suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra; những nền kinh tế lớn đang chịu sự công phá lớn, như bão lãi suất, các nước OPEC đang hạn chế sản lượng khai thác dầu; xung đột Nga - Ukraine…, những yếu tố đó sẽ tác động rất lớn đến Việt Nam. Do đó, chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước tình hình, thận trọng trong xúc tiến với các hoạt động kinh tế và chọn lựa có chọn lọc để tận dụng những thời cơ cũng như hạn chế những tác động xấu tới việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Định hướng chung cho bức tranh ngân sách 2023, với tác động bên ngoài, chúng ta cần “phòng ngự” cho tốt, nghĩa là phải giữ được an ninh, an toàn về dự trữ quốc gia. Thứ hai, phải chuẩn bị tâm thế để phòng chống khủng hoảng về tài chính tiền tệ có thể tác động đến Việt Nam. Chính sách tài khóa và tiền tệ phải ăn khớp, phải linh hoạt và thắt chặt khi cần. Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính để cắt giảm các khoản chi tiêu hành chính của cả hệ thống, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thứ tư, phải thực hành tiết kiệm triệt để trong bộ máy hành chính. Thứ năm, duy trì nghiêm kỷ luật tài chính, đặc biệt chống thất thu ngân sách, đảm bảo các giải pháp đồng bộ để xử lý các vi phạm pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.