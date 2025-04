(TBTCO) - Theo thông tin từ các công ty lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng khách đăng ký tour du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã tăng mạnh. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách đăng ký mua tour đã tăng từ 20 đến 30%, trong khi giá tour cũng ghi nhận mức tăng từ 10 đến 20%, tùy thuộc vào giá vé máy bay và các yếu tố khác.

Người dân chọn các điểm đến tại TP. Hồ Chí Minh để tận hưởng các kỳ nghỉ lễ.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, kết hợp với mùa hè sôi động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu du lịch dịp lễ bùng nổ. Xu hướng du lịch tự túc tiếp tục lên ngôi và du khách sẽ ưu tiên chọn các điểm đến gần TP. Hồ Chí Minh, các tuyến du lịch biển và du lịch thiên nhiên. Dự kiến, giá tour du lịch năm nay sẽ tăng khoảng 10% trở lên do chi phí dịch vụ điểm đến và giá vé máy bay điều chỉnh tăng.

Các điểm đến trong nước thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5 bao gồm Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, với dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp và nhiều hoạt động vui chơi giải trí phong phú. Ngoài ra, những du khách yêu thích thiên nhiên và văn hóa bản địa đang dành sự quan tâm lớn cho các tour khám phá miền núi Tây Bắc, Đông Bắc, nơi hội tụ cảnh sắc hùng vĩ cùng những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Giá vé máy bay tăng cao cũng khiến nhiều du khách TP. Hồ Chí Minh chuyển hướng sang du lịch tự túc, lựa chọn các điểm đến trong nước hoặc các tour du lịch nước ngoài gần TP Hồ Chí Minh để tiết kiệm chi phí.

Khảo sát sơ bộ cho thấy, giá vé máy bay cho các chặng du lịch chính từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong dịp lễ 30/4 năm nay đã tăng đáng kể so với năm trước. Cụ thể, giá vé chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội tăng 30 - 40% so với ngày thường, dao động từ 4,5 triệu đến 6,5 triệu đồng/vé, tùy thuộc vào ngày và hãng bay. Giá vé cho các chặng Hà Nội - Nha Trang và Hà Nội - Quy Nhơn đã tăng lên 6 - 6,3 triệu đồng/vé, tăng khoảng 10 - 20% so với cùng kỳ năm trước./.