Đưa văn hóa vào vị trí xứng đáng trong xây dựng và phát triển Thủ đô

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), cho rằng trong quý II, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh mẽ hơn do lo ngại nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc, khi gần 80% cao su nước ta xuất đi quốc gia này. Dự kiến, giá cao su xuất khẩu tại Việt Nam có thể về dưới 1.500 USD/tấn, tuy giảm nhẹ so với thời điểm hiện tại nhưng vẫn là mức cao so với năm trước.