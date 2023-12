Được bảo vệ không chỉ là sở hữu một hợp đồng bảo hiểm

(TBTCO) - Tháng 12/2023 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Suốt ba thập kỷ, nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn tài chính cho khách hàng luôn được bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đặt lên hàng đầu và để hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh ấy, năng lực tài chính của doanh nghiệp mang ý nghĩa “sống còn”.

Năng lực tài chính – sự sống còn của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong bức tranh lớn của thị trường BHNT hiện nay, 19 công ty đang hoạt động đều có những gam màu ấn tượng riêng. Có doanh nghiệp nhà nước đầu tàu, có liên doanh trong nước, doanh nghiệp ngoài nước, nhưng phần lớn là con đẻ của những tập đoàn bảo hiểm và tài chính danh tiếng từ Mỹ, Anh, Nhật…

Theo ông Nguyễn Việt Hải - Tổng giám đốc Công ty Net Zero [NTPT1], người từng phụ trách mảng đầu tư của một doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài lớn nhất Việt Nam và cũng từng nhiều năm giữ "chiếc ghế" Tổng giám đốc Công ty Chứng Khoán An Bình, chia sẻ: “Trong lĩnh vực BHNT, các doanh nghiệp vừa phải đảm bảo trách nhiệm bảo vệ an toàn về tài chính cho khách hàng vừa cần thích ứng với sự biến đổi liên tục của thị trường. BHNT dựa vào lòng tin, vì thế năng lực tài chính thực sự là thế mạnh để cạnh tranh trên quãng đường rất dài”.

Cũng theo ông Hải, một hợp đồng BHNT thường có thời hạn khá dài, số tiền bảo hiểm khi đáo hạn hoặc khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tới khách hàng có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí nhiều tỷ đồng. Chính vì vậy, một doanh nghiệp có thế mạnh tài chính là một điểm cộng rất lớn để khách hàng lựa chọn tham gia bảo hiểm.

Vị thế của tập đoàn bảo hiểm hàng đầu

Thị trường BHNT những năm gần đây đã rất quen thuộc với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) – thành viên của Chubb Limited (gọi tắt là Chubb), một tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của Hoa Kỳ có gần 232 năm kinh nghiệm. Đây là tập đoàn bảo hiểm niêm yết đại chúng lớn nhất thế giới, đang hiện diện tại 54 quốc gia và các vùng lãnh thổ.

Tập đoàn Chubb vừa công bố kết quả kinh doanh cực kỳ ấn tượng. Trong quý III năm nay, thu nhập ròng của tập đoàn đạt mức 2,04 tỷ USD, với mức tăng kỷ lục 157,8%, đưa mức thu nhập ròng 9 tháng lên tới 5,73 tỷ USD, tăng 45,5%.

Tại Việt Nam, những bước tiến vững chắc của Chubb Life khiến tập đoàn gia tăng đầu tư mạnh mẽ vào thị trường này. Ông Sang Lee - Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, khẳng định: “Việt Nam là thị trường trọng điểm. Chúng tôi đã lên chiến lược một cách thận trọng cho việc thâm nhập và phát triển tại thị trường này và tôi tin rằng Chubb Life Việt Nam sẽ tiếp nối sự thành công từ các mảng kinh doanh khác cũng như văn hoá lâu đời của tập đoàn”.

Ông Sang Lee - Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand

Vị lãnh đạo này cũng đánh giá cao sự phát triển vững vàng của Chubb Life tại Việt Nam, nhận định đây là kết quả của cam kết đầu tư dài hạn và kiên định từ Chubb Limited, sự kế thừa chuẩn mực Hoa Kỳ về quản trị doanh nghiệp và tài chính từ tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới, đi cùng chiến lược kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp tại địa phương. Nhiều năm qua, Chubb Life luôn duy trì biên khả năng thanh toán rất cao, tính đến tháng 10/2023, con số này cao gấp 2,5 lần so với yêu cầu luật định.

Bảo vệ khách hàng luôn là trách nhiệm số một …

“Thị trường bảo hiểm vừa bước qua cột mốc 30 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam và trong suốt nhiều năm, BHNT đã làm rất tốt sứ mệnh bảo vệ của mình. Bảo vệ khách hàng, đó mới chính là nhiệm vụ số một của bảo hiểm. Các nhà cung cấp dịch vụ BHNT rất cần năng lực vững mạnh để đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng của mình trong mọi hoàn cảnh” - ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhận xét.

Theo thông tin từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến cuối tháng 10/2023, mặc dù tổng doanh thu phí BHNT giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 46,6 nghìn tỷ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của BHNT trong việc bảo vệ an toàn về tài chính cho người dân.

Với Chubb Life, năng lực tài chính tốt đã giúp công ty luôn vững vàng trong vai trò thương hiệu BHNT đáng tin cậy nhất của người trụ cột và gia đình Việt.

Ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Cũng tính đến tháng 10/2023, doanh nghiệp này đã chi trả các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng gần 6 nghìn tỷ đồng, riêng năm 2022 và 10 tháng đầu năm nay đã chiếm hơn 2.800 tỷ đồng. Gần đây nhất, Chubb Life vừa chi trả khoản tiền 3,1 tỷ đồng cho gia đình hai khách hàng bị thiệt mạng trong vụ cháy cửa hàng kinh doanh xe máy, xe đạp tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Công ty cũng đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng là nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân, Hà Nội, với quy trình giải quyết bồi thường nhanh chóng.

Đồng hành không chỉ là chi trả bảo hiểm…

Chị Thúy Hằng (Tây Hồ, Hà Nội) đang tham gia sản phẩm “Kế hoạch tài chính linh hoạt” của Chubb Life, chia sẻ: “Giải pháp của công ty này dường như được thiết kế riêng và vừa vặn với nhu cầu riêng biệt của từng người, từng nhà, chứ không chỉ xoay quanh những gì doanh nghiệp thấy có lợi”.

“Kế hoạch tài chính linh hoạt” là ví dụ về một trong những sản phẩm độc đáo trên thị trường mà Chubb Life xây dựng hướng đến nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mỗi một sản phẩm ra đời không chỉ là giải pháp bảo vệ mà còn là một hành trình trải nghiệm xuyên suốt, thuận tiện và liền mạch thông qua hệ sinh thái công nghệ tiên tiến được đầu tư trên nền tảng tài chính tốt.

Khách hàng của Chubb Life luôn ở trong trạng thái được chăm sóc và bảo vệ, chứ không phải chỉ là sở hữu một hợp đồng bảo hiểm

Sự vững vàng về nguồn lực cũng giúp Chubb Life đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược đào tạo, phát triển đội ngũ đại lý và nhân viên, hướng đến sự chuyên nghiệp, chuẩn mực và trên hết là sự tận tâm phụng sự khách hàng và gia đình. Trong 11 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp đã triển khai thành công hơn 2.000 khóa đào tạo tư vấn viên tài chính, gần 1.200 khóa học nâng cao kỹ năng tư vấn và quản lý kinh doanh.

Thông qua việc đẩy mạnh phát triển đồng bộ từ sản phẩm, dịch vụ, công nghệ đến nguồn nhân lực, từ các phòng, ban hành chính đến đội ngũ kinh doanh và hoạt động phối hợp với đối tác, khách hàng của Chubb Life luôn ở trong trạng thái được chăm sóc và bảo vệ, chứ không phải chỉ là sở hữu một hợp đồng bảo hiểm./.