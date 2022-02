(TBTCO) - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha (mã Ck: CDP) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021. Theo đó, tại thời điểm 31/12/2021, CDP có 85,9 tỷ đồng tiền mặt, gấp 2,8 lần đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn 1.039 tỷ đồng, giảm 9,7% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 là 210,9 tỷ đồng tăng 3,3% so với đầu năm, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 19,72 tỷ đồng, tăng 51,8% so với đầu năm.

Quý IV/2021, CDP đạt doanh thu 713 tỷ đồng, giảm 18,7% so với quý IV/2020, lợi nhuận sau thuế 5,7 tỷ đồng, tăng 26% so với quý IV/2020. Lũy kế cả năm 2021 CDP đạt doanh thu 2.462 tỷ đồng, giảm 16,7% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế 17,73 tỷ đồng giảm nhẹ 2% so với 2020.

CDP có vốn điều lệ 182,7 tỷ đồng, cổ đông lớn nhất chiếm 66,35% là Tổng công ty Dược Việt Nam Vinapharm (mã Ck: DVN), cổ đông chiến lược nắm 23,1% là Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre hiện đã giảm sở hữu xuống còn 14,8%.

Codupha tiền thân là Tổng kho y dược phẩm, thành lập năm 1975 với chức năng phân phối thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và các thiết bị y tế cho khu vực miền Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Năm 1985, công ty đổi tên thành Công ty Dược phẩm Trung ương 2, tên giao dịch là Codupha.

Đáng chú ý, tuy chỉ có vốn điều lệ 182,7 tỷ đồng, nhưng Codupha nắm trong tay khá nhiều lô đất đắc địa. Ngoài địa chỉ trụ sở chính tại 334 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10. Codupha cũng quản lý và sử dụng một số lô đất để làm kho chứa hàng và trụ sở chi nhánh như lô H5H9 đường số 1 KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh có diện tích 18.480 m2, lô đất 132 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ diện tích 4195 m2, lô đất 74/20 Nguyễn Khuyến P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột diện tích 1938 m2, lô đất 142 Lê Lai, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng diện tích 2613 m2, lô đất 120 Lý Thái Tông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, lô đất Đường số 2 KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng diện tích 1012 m2, lô đất Xóm 4, xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An./.