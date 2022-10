(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 25/10 đồng loạt giảm trên thị trường thế giới do nguồn cung dồi dào.

Giá cà phê hôm nay (25/10) tiếp nối đà suy giảm. Ảnh: TL

Theo các nhà khảo sát thị trường, sáng ngày 25/10, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2022 giảm 44 USD/tấn ở mức 1.957 USD/tấn, giao tháng 1/2023 giảm 43 USD/tấn ở mức 1.953 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2022 giảm 0,5 cent/lb, ở mức 190,4 cent/lb, giao tháng 3/2023 giảm 0,85 cent/lb, ở mức 184,95 cent/lb.

Giá cà phê đầu tuần giảm mạnh dù tăng lúc đầu phiên. Nguyên nhân chủ yếu do đồng nội tệ của Brazil và Việt Nam tiếp tục giảm so với USD. Trong khi đó tồn kho trên cả hai sàn có dấu hiệu tăng trở lại. Giá Arabica giảm nhẹ hơn so với Robusta.

Các chuyên gia nhận định, khả năng cao giới đầu cơ lợi dụng yếu tố tiền tệ và số liệu tồn kho để làm giá cà phê, khi bán không nương tay ép thị trường rớt liên tục. Arabica đang ở mức thấp nhất trong 13 tháng qua và chưa thấy dấu hiệu khởi sắc dù giá đã vào vùng quá bán đã lâu.

Theo chuyên gia, thị trường nhận định FED có thể giảm tốc độ tăng lãi suất xuống mức 0,5% trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng sau thay vì như dự đoán trước đó là 0,75% . Điều này đồng USD điều chỉnh giảm 0,63%, dòng tiền có sự phân hóa khi rót vào rổ ngoại tệ G7 và 1 số hàng hóa, nông sản và cà phê thì bị dòng tiền ruồng bỏ nên tiếp tục nhuộm sắc đỏ.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay giảm 600 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 43.000 đồng/kg, giá thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng là 42.300 đồng/kg.