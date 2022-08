Giá cà phê hôm nay ngày 23/8 tăng mạnh trước thông tin nguồn cung khan hiếm

Xuất khẩu thủy sản đang gặp nhiều khó khăn do tác động từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng quốc tế, lạm phát tăng cao giảm sức mua, thiếu nguyên liệu... Tuy nhiên, dự báo năm nay xuất khẩu thủy sản sẽ tăng hơn 12% so với năm ngoái nếu các doanh nghiệp chú ý tới vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm khi xuất khẩu.