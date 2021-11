(TBTCO) - Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương thông tin, giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên kết thúc phiên cuối tháng 10/2021 chốt ở 40.700 – 41.600 đồng/kg. Mức giá này tăng khoảng 600 - 700 đồng so với mức giá của tháng 9/2021.

Tại cảng TP. Hồ Chí Minh, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% phiên 30/10 ở mức 2.331 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn.

Tại châu Á, giá cà phê robusta ở Việt Nam – nước sản xuất robusta hàng đầu thế giới – tuần cuối tháng 10 tăng 800 đồng với tuần trước đó. Thị trường Việt Nam đã nới lỏng giãn cách xã hội, hứa hẹn các thương nhân xuất khẩu sẽ đẩy mạnh việc giao hàng lên tàu để bù đắp cho sự đình trệ trong nhiều tháng qua.

Vùng cà phê Tây nguyên đang bước vào vụ thu hoạch mới. Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến thiếu nhân công thu hái. Người trồng cà phê kỳ vọng chính quyền các địa phương sớm có biện pháp hỗ trợ để thu hoạch vụ mùa mới diễn ra suôn sẻ.

Thời tiết mưa trong suốt tuần cuối tháng 10 tại khu vực Đắk Lắk nhưng không gây ảnh hưởng tới cây cà phê. Dự kiến giá robusta trong vụ này cao hơn nhiều so với vụ trước do chi phí sản xuất và giá cước tăng.

Cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ được chào bán ở mức trừ lùi 250 – 270 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2022 tại London, cao hơn so với mức trừ lùi 220 USD một tuần trước.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay dự kiến giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước xuống 1,27 triệu tấn.

Giá cà phê tăng trong tháng 10. Ảnh: T.L

Tại tỉnh Lampung, Indonesia, cà phê robustra Sumatran ở mức trừ lùi 210 – 220 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11 và 12, và ở mức trừ lùi 250 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2022. Giá cà phê Sumatran mạnh lên trong tuần cuối tháng 10/2021 do vụ thu hoạch đã kết thúc và nhiều nông dân vẫn giữ lại hàng.

Tại thị trường thế giới, trong tuần cuối tháng 10, cà phê robusta kỳ hạn tháng 1 đóng cửa tăng 37 USD hay 1,7% lên 2.214 USD/tấn.

Các đại lý cho biết thị trường này không vượt qua được mức kháng cự 2.279 USD, mức đỉnh thiết lập trong tháng 2/2017 đã dẫn tới sự sụt giảm trong ngắn hạn, nhưng các yếu tố cơ bản vẫn tích cực với các nguồn cung khan hiếm bởi xuất khẩu từ Việt Nam chậm lại.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 4 US cent hay 2% lên 203,95 US cent/lb, do tình trạng không rõ ràng về vụ tới của Brazil tiếp tục củng cố thị trường.

Bất chấp thời tiết Brazil đã có mưa thuận lợi hỗ trợ tốt cho cây cà phê ra hoa vụ mới, hứa hẹn năng suất vụ mùa năm 2022 gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, thị trường vẫn cho rằng sẽ là quá sớm để khẳng định điều gì khi mà thiệt hại do khô hạn từ đầu năm và các đợt sương giá hồi tháng 7 gây ra cho vụ mùa năm 2022 của Brazil là không thể định lượng được.

Hôm nay 1/11, phiên đầu tiên của tháng mới, giá cà phê trong nước giao dịch quanh mức 40.600 – 41.500 đồng/kg (giảm nhẹ 100 đồng). Giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11/21 giảm 7 USD xuống mức 2.240 USD/tấn; giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn tháng 12/21 mất 1,1 cent chốt ở 200,25 US cent/lb./.