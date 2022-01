(TBTCO) - Giá cà phê thế giới giao dịch ngày 26/1 đảo chiều tăng mạnh. Giá cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 39.300 - 40.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới ngày 26/1 đảo chiều tăng vọt. Ảnh: TL

Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại sàn London giao tháng 3/2022 tăng lên mức 2.235 USD/tấn, tăng mạnh 1,73% (tương đương 38 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại sàn New York giảm xuống mức 237,75 US cent/pound, tăng mạnh 2,06% (tương đương 4,80 US cent) tại thời điểm khảo sát.

Cà phê robusta chiếm hơn 95% tổng sản lượng và giá có xu hướng tăng cao hơn sắp tới, người trồng cà phê đã có động lực để tăng năng suất loại hạt này.

Các sàn chứng khoán và hàng hóa phái sinh đồng loạt sụt giảm trước suy đoán Fed sẽ nâng lãi suất cơ bản USD và cắt giảm kích thích kinh tế tại phiên họp chính sách mới trong 2 ngày tới.

Nhiều dòng vốn, nguồn tiền đã nhanh chóng tìm nơi trú ẩn khiến hàng hóa trong đó có cà phê bật tăng mạnh trở lại.

Bên cạnh còn là dấu hiệu gia tăng bán hàng của nông dân hai nhà sản xuất cà phê lớn thứ nhất và thứ hai thế giới.

Năm 2021 có thể nói là một năm khởi sắc đối với ngành cà phê khi đã chấm dứt chu kỳ giảm giá 4 năm liên tiếp. Việc giá cà phê tăng liên tục bắt nguồn từ gián đoạn nguồn cung trên phạm vi toàn thế giới khi Brazil - nhà sản xuất cà phê arabica hàng đầu, đã phải hứng chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo ước tính của Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), trong niên vụ 2020-2021, tổng sản lượng cà phê toàn cầu ước đạt 169,7 triệu bao, tăng 0,4% so với mức 169 triệu bao của niên vụ trước.

Tiêu thụ cà phê thế giới ước tính tăng nhẹ lên mức 167,3 triệu bao trong niên vụ 2020-2021 so với mức 164,1 triệu bao của niên vụ 2019-2020.

Tương tự, giá cà phê tại thị trường trong nước ngày 26/1 giảm mạnh 300 đồng/kg tại các tỉnh, thành. Giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng hiện được dao dịch ở mức 38.800 đồng/kg, cao nhất ở Đắk Lắk 39.600 đồng/kg.

Ngành cà phê Việt Nam phấn đấu năm 2030 đạt kim ngạch xuất khẩu và tiêu dùng nội địa cà phê chế biến đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 25% tổng giá trị sản xuất của công nghiệp chế biến cà phê./.