Giá dầu có thể hướng tới mốc 100 USD/thùng

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh Dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 15,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28/7, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ, so với ước tính của các nhà phân tích là giảm 1,37 triệu thùng, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ theo các hồ sơ có từ năm 1982. Dự trữ dầu cũng bắt đầu giảm ở một số khu vực khác do nhu cầu vượt quá nguồn cung, vốn bị hạn chế bởi việc cắt giảm sản lượng sâu từ Ả Rập Xê Út, quốc gia đứng đầu Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã hỗ trợ giá tăng. Các nhà phân tích kỳ vọng Ả Rập Xê Út sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) thêm 1 tháng, bao gồm tháng 9, trong cuộc họp vào thứ Sáu tuần này. Một cuộc khảo sát hôm đầu tuần cho thấy, sản lượng dầu của OPEC đã giảm trong tháng 7 do Ả Rập Xê Út tự nguyện cắt giảm cũng như việc ngừng cung cấp đã hạn chế nguồn cung của Nigeria. Về phía cầu, tồn kho xăng giảm khoảng 1,7 triệu thùng, theo dữ liệu của API, so với ước tính giảm 1,3 triệu thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất giảm khoảng 510.000 thùng, so với ước tính của các nhà phân tích là tăng 112.000 thùng. Với việc giá dầu dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng do cắt giảm sản lượng, chính quyền Mỹ của Tổng thống Biden đã rút lại lời đề nghị mua 6 triệu thùng dầu cho Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ, theo một phát ngôn viên của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết ngày 1/8.