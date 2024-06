Gia Lai: Bước đột phá trong phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp

(TBTCO) - Trong những tháng đầu năm 2024, hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động đầu tư, kinh doanh trong Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Gia Lai được triển khai đồng bộ và hiệu quả, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển.

Một góc khu công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sơn Nam

Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước

Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, 5 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai tập trung đẩy mạnh triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp (đầu tư, môi trường, xây dựng, cải cách hành chính, quy hoạch, quản lý dự án...) và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Theo đó, nổi bật nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Gia Lai được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, thời gian giải quyết được rút gọn, nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý KKT tỉnh đã thực hiện rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động và cập nhật thông tin về việc công bố bãi bỏ danh mục gồm: 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý.

Theo đánh giá của một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khi đến đầu tư tại Gia Lai, một trong những điểm cộng trong thu hút đầu tư vào KKT, KCN được thể hiện rõ trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai cho biết, công tác này được tổ tư vấn ban quản lý chú trọng thực hiện thường xuyên trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, cũng như trong quá trình quản lý hoạt động dự án, hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đó, giảm đáng kể thời gian tiếp cận thông tin và tạo niềm tin, sức hấp dẫn nhất định trong thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, công tác quản lý môi trường tại các KCN tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Ban thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động bảo vệ môi trường trong các KCN, KKT nói chung và tại các doanh nghiệp KCN, KKT nói riêng. Hoạt động quản lý doanh nghiệp luôn được quan tâm chú trọng, đặc biệt công tác hậu kiểm đối với các dự án sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được tăng cường.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai cũng cho biết, thời gian qua đã thường xuyên rà soát hiện trạng triển khai thực hiện dự án và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp KCN.

Ban quản lý đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp và phối hợp với các đơn vị có liên quan để tìm giải pháp tối ưu, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đối với các vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền quản lý cơ bản đáp ứng được yêu cầu trước mắt của doanh nghiệp.

Hiệu quả và những hứa hẹn

Theo đánh giá hoạt động phát triển kinh tế 5 tháng đầu năm 2024 của UBND tỉnh Gia Lai, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại các KCN, KKT tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhóm doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như: cà phê, hạt điều, sữa, bao bì có sự tăng trưởng ổn định. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn KCN, KKT được đảm bảo.

Tại KCN Trà Đa, TP. Pleiku hiện có 63 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.684,3 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 2.824,3 tỷ đồng, đạt 76,7% tổng vốn đầu tư đăng ký; trong đó có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm 7,94% tổng dự án đầu tư vào KCN), vốn đầu tư đăng ký là 493,825 tỷ đồng (chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư đăng ký tại KCN) và vốn đầu tư thực hiện là 491,825 tỷ đồng (chiếm 17,41% tổng vốn đầu tư thực hiện tại KCN). Nhà đầu tư vào KCN Trà Đa chủ yếu tập trung vào sản xuất kinh doanh các ngành, nghề có lợi thế về nguồn nguyên liệu của địa phương như: sản xuất đá granite, nông sản, gỗ…

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp KCN Trà Đa đạt được các kết quả chủ yếu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.863,9 tỷ đồng, tăng 50,5% (so với cùng kỳ năm 2023); nộp ngân sách nhà nước đạt 189,76 tỷ đồng, tăng 70,2%.

Tại khu công nghiệp Nam Pleiku, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 03/9/2019, Ban Quản lý KKT cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 517,5 tỷ đồng trên diện tích 191,55 ha, tiến độ thực hiện dự án đến tháng 11/2024.

Hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sơn Nam

Tại KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tính đến nay đã có 36 nhà đầu tư thực hiện 40 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 643,9 tỷ đồng (tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2023); vốn đầu tư thực hiện ước đạt 319,1 tỷ đồng, tăng 31,4%, đạt 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong tổng số 40 dự án đầu tư có 28 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, chủ yếu về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi phù hợp với khu vực cửa khẩu.

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp tại KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh doanh thu thuần ước đạt 272,240 tỷ đồng; kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến ngày 15/5/2024 đạt 132,85 triệu USD, tăng 96,6% (tương ứng 67,55 triệu USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 21,35 triệu USD, tăng 7,7% (tương ứng 19,82 triệu USD), kim ngạch nhập khẩu đạt 111,50 triệu USD, tăng 133,6% (tương ứng 47,73 triệu USD)./.