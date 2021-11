Gia Lai: Nổi trội thu hút đầu tư khu vực Tây Nguyên

(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7 giờ ngày 26/10 đến 4 giờ ngày 27/10) phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm; ở Tuy Hòa (Phú Yên) đã có gió giật mạnh cấp 7.