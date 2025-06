Những động lực để Gia Lai tăng trưởng trên 8%

(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh Gia Lai có nhiều khởi sắc khi thu ngân sách đạt 47% dự toán HĐND, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Trong đó các ngành công nghiệp, du lịch, xuất nhập khẩu đang đóng vai trò động lực phát triển kinh tế của Gia Lai.

Nhiều nhóm ngành tăng trưởng cao

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tính đến hết ngày 31/5, thu ngân sách nhà nước 3.017,5 tỷ đồng đạt 48,3% so với dự toán Trung ương giao, đạt 47% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất 378,7 tỷ đồng, đạt 30,3% so với dự toán Trung ương giao, đạt 27,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 29,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp ước 5 tháng đầu năm 2025 của tỉnh tăng 8,79% so với cùng kỳ, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,83%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,04%; ngành khai khoáng giảm 2,72%.

Trong 5 tháng Gia Lai thu ngân sách đạt 47% so với dự toán HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành thương mại - xuất nhập khẩu của tỉnh này cũng có tăng trưởng lớn trong thời gian qua. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 đạt 5.616,86 tỷ đồng, tăng 16,22% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 5 tháng ước đạt 27.368,3 tỷ đồng, tăng 12,2%.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 56 triệu USD, lũy kế 5 tháng ước đạt 756,9 triệu USD, đạt 89,05% kế hoạch, tăng 57,7% cùng kỳ; giá cà phê xuất khẩu bình quân 5.500 USD/tấn tăng hơn 70% so cùng kỳ, tạo điều kiện cho xuất khẩu tăng mạnh.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 5 triệu USD, lũy kế 05 tháng ước đạt 111,93 triệu USD, đạt 93,28% kế hoạch, tăng 15,4% so cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục phát triển tốt, tổng lượt khách tháng 5/2025 ước đạt 90.000 lượt tổng thu du lịch ước đạt khoảng 70 tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng có khoảng 805.000 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ, với tổng thu du lịch khoảng 428 tỷ đồng, tăng 13%.

Hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Khu công nghiệp Trà Đa triển khai 62 dự án (4 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.767,5 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư đã thực hiện 2.953,8 tỷ đồng. Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh triển khai 37 dự án, tổng vốn đăng ký 643,9 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt 319,1 tỷ đồng. Khu công nghiệp Nam Pleiku tổng vốn đầu tư đăng ký là 476,6 tỷ đồng; hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai công tác xây dựng giai đoạn 1.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 31 cụm công nghiệp đã được quy hoạch, trong đó có 14 Cụm công nghiệp đã được thành lập với diện tích 541,53 ha; thu hút 82 dự án với diện tích 132,56 ha, 69 dự án đang đầu tư và đi vào hoạt động với diện tích 104,24 ha, vốn đầu tư 2.885,76 tỷ đồng, các dự án đi vào hoạt động có doanh thu hàng năm đạt 1.306,6 tỷ đồng và thu hút 1.130 lao động.

Trong tháng có 90 doanh nghiệp thành lập mới; luỹ kế 5 tháng có 450 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 40,2% kế hoạch, tăng 7,1% so cùng kỳ, với số vốn đăng ký là 4.306 tỷ đồng, tăng 3,03%; có 152 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,6%; có 137 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 12,2%; có 56 doanh nghiệp giải thể, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 10.834 doanh nghiệp với số vốn 160.549 tỷ đồng và có 488 hợp tác xã đăng ký hoạt động.

Trong tháng, có 1 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lũy kế từ đầu năm đến nay có 18 dự án (tăng 80% so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký là 2.062 tỷ đồng (tăng 116,24% so với cùng kỳ). Ngoài ra, từ đầu năm đến nay UBND tỉnh đã điều chỉnh 20 dự án, trong đó số vốn điều chỉnh tăng 1.976 tỷ đồng.

Khẩn trương đưa các dự án điện gió vào vận hành

Để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian đến ông Đinh Hữu Hoà, Phó giám đốc Sở Tài chính Gia Lai cho hay, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu, nhất là thu tiền sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ triển khai sắp xếp tài sản công.

Xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm.

Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công tác phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án xử lý tài chính, tài sản, dự án, chương trình, nhiệm vụ khi thực hiện sáp nhập xã, xoá bỏ cấp huyện.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính đề xuất và triển khai kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số xanh của tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ điều chỉnh toàn bộ các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư, thi công và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Công thương tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát triển khu, cụm công nghiệp; chủ động xử lý các vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; khẩn trương phối hợp với Bộ Công thương để hỗ trợ các dự án điện gió đã hoàn thành các thủ tục đi vào vận hành trong quý II/2025; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.