Giá thuê bất động sản công nghiệp cao nhất trong vòng 5 năm qua

(TBTCO) - Bất động sản công nghiệp tại một số khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Hưng Yên tăng đáng kể giá thuê khi công suất thuê được cải thiện dẫn đến mức tăng trưởng giá thuê thị trường cao nhất trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, tại miền Nam, giá thuê đất bình quân tại thị trường cấp 1 tăng 8 – 13% theo năm và đạt 166 USD/m2/kỳ hạn thuê. Do sự cải thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng, các thị trường công nghiệp ở miền Bắc được dự đoán sẽ mở rộng sang các thị trường cấp 2 như Thái Bình, Quảng Ninh…

Tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt trên 83%, khách thuê tích cực

Thông tin về thị trường bất động sản, các chuyên gia của CBRE cho hay, trong suốt năm 2022 thị trường công nghiệp phía Bắc duy trì hoạt động tích cực. Đến cuối năm 2022, nguồn cung đất công nghiệp của thị trường cấp 1 phía Bắc đạt 10.291 ha, tăng 8% theo năm. Bắc Ninh và Hưng Yên là hai tỉnh ghi nhận nhiều khu công nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm.

Chuyên gia của CBRE thông tin về thị trường. Ảnh: TN

Do nhu cầu mạnh mẽ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các thị trường cấp 1 ở khu vực phía Bắc đạt 83,2% tính đến quý IV/2022. Diện tích hấp thụ thuần của cả năm 2022 là 519 ha, tương đương với tỷ lệ hấp thụ thuần của năm 2022. Những khách thuê tích cực nhất ở miền Bắc bao gồm các nhà sản xuất điện tử, năng lượng mặt trời và ô tô cũng như các nhà phát triển nhà kho xây sẵn và nhà xưởng xây sẵn.

Giá thuê trung bình của các thị trường cấp 1 phía Bắc ở mức 120 USD/m2/kỳ hạn còn lại, tăng 11% so với năm 2021. Trong năm, một số khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Hưng Yên tăng đáng kể giá thuê khi công suất thuê được cải thiện dẫn đến mức tăng trưởng giá thuê thị trường cao nhất trong vòng 5 năm qua, khi mức giá tăng chủ yếu rơi vào khoảng 6 – 7%/ năm. Trong khi đó, tại miền Nam, giá thuê đất bình quân tại thị trường cấp 1 tăng 8 – 13% theo năm và đạt 166 USD/m2/kỳ hạn thuê còn lại vào cuối năm 2022, cao hơn khoảng 38% so với mức trung bình của khu vực miền Bắc.

Đối với phân khúc kho, xưởng xây sẵn, thị trường chứng kiến nguồn cung tăng trưởng mạnh mẽ trong năm vừa qua. Tổng nguồn cung kho xây sẵn và xưởng xây sẵn tại các thị trường cấp 1 phía Bắc tăng lần lượt 19% và 26% so với cùng kỳ năm trước; đạt ngưỡng 1,5 triệu m2 đối với kho và 1,7 triệu m2 đối với xưởng.

Do nguồn cung mới tăng nhanh, tỷ lệ lấp đầy của kho xây sẵn giảm 7% điểm phần trăm theo năm đạt 87%, trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy của xưởng xây sẵn trung bình ở ngưỡng 84%, giảm 3,5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, do nhu cầu tốt tới từ các ngành như ô tô và linh kiện, logictics, điện tử, tỷ lệ hấp thụ của cả hai phân khúc đều tăng so với năm trước, đạt 118.000 m2 đối với kho và 242.000 m2 đối với xưởng, tổng cộng cả hai phân khúc cao hơn gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Giá thuê trung bình của kho và xưởng tại thị trường cấp 1 phía Bắc đạt ngưỡng 4,7 USD/m2/tháng, cao hơn 2% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung đất công nghiệp dự báo sẽ dịch chuyển ra thị trường cấp 2

Trong vòng ba năm tới, các chuyên gia của CBRE nhận định, nguồn cung đất công nghiệp sẽ tăng hơn 3.500 ha cho các thị trường cấp 1. Do sự cải thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng, các thị trường công nghiệp ở miền Bắc được dự đoán sẽ mở rộng sang các thị trường cấp 2 như Thái Bình, Quảng Ninh…

Năm 2022, CBRE ghi nhận mức hấp thụ ròng cao hơn ở các thị trường cấp 2 cho thấy xu hướng này đã xảy ra và sẽ tiếp tục trong những năm tới. Với nguồn cầu vẫn tương đối khả quan hỗ trợ từ xu hướng dịch chuyển sản xuất và chiến lược Trung Quốc cộng 1 của nhiều công ty sản xuất đang tiếp diễn, giá thuê đất khu công nghiệp tại các thị trường cấp 1 dự kiến sẽ tăng khoảng 5 – 10% trong năm 2023.

Trong vòng 3 năm tới, nguồn cung đất công nghiệp dự báo sẽ dịch chuyển ra thị trường cấp 2. Ảnh minh họa: TN

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cũng ghi nhận, bất động sản công nghiệp được ghi nhận là điểm sáng của thị trường bất động sản năm 2022 với tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trên cả nước có xu hướng tăng, đạt khoảng trên 80%, trong đó tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Nam đạt cao nhất cả nước, đạt khoảng 85%.

Theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, nguồn vốn ngoại (FDI) đầu tư vào lĩnh vực bất động sản cả năm 2022 đã tăng thêm 1,85 tỷ USD, tăng hơn 70% so với cả năm 2021 và giữ vị trí thứ 2 trong các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư FDI năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 4,45 tỷ USD, chiếm 16,1%, chủ yếu tập trung vào thị trường bất động sản công nghiệp và một số dự án bất động sản lớn.

Một số khu công nghiệp tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bình Dương được lấp đầy gần như hoàn toàn. Tỉnh Bình Dương là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất cả nước, với 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 95%.

Giá thuê tăng khoảng 10% so với kỳ trước, trung bình 100-120 USD/m2/chu kỳ thuê và có xu hướng tiếp tục tăng, nhất là tại thị trường phía Nam do nguồn cung hạn chế.

Trong đó: Giá thuê trung bình trong các khu công nghiệp tại TP. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong khoảng từ 90-120 USD/m2/chu kỳ thuê.

Giá thuê trung bình trong các khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam trong khoảng từ 100-300 USD/m2/chu kỳ thuê. Trong đó, giá thuê trung bình tại TP. Hồ Chí Minh khoảng từ 180-300 USD/m2/chu kỳ thuê, cao nhất cả nước./.