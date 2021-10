(TBTCO) - Giá tiêu ngày 30/10 tại thị trường trong nước duy trì ổn định, giao dịch trong khoảng 86.500 - 90.000 đồng/kg. So với đầu tháng 10/2021, giá tiêu trong nước hiện tại tăng thêm 8.000 - 8.500 đồng/kg; so với ngày 30/10/2020, giá tiêu tăng tới 61%

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo khảo sát giá thị trường ngày 30/10, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông duy trì giao dịch tại 87.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu thu mua ở mức 86.500 đồng/kg, tương đương mức giá hôm qua; tại Đồng Nai tiếp tục giao dịch quanh mức 86.500 đồng/kg.

Giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu không có biến động mới, thu mua ở ngưỡng 90.000 đồng/kg, đây vẫn là địa phương có mức giao dịch hồ tiêu cao nhất cả nước...

Giá tiêu ngày 30/10 tăng 61%. Ảnh: TL

Thị trường hồ tiêu trong nước sau 4 ngày tăng liên tiếp, đẩy giá tiêu chạm mốc 90.000 đồng/kg đã chùng xuống. So với đầu tháng 10/2021, giá tiêu trong nước hiện tại tăng thêm 8.000 - 8.500 đồng/kg; so với ngày 30/10/2020, giá tiêu tăng tới 61% (55.000 đồng/kg so với 90.000 đồng/kg ở Bà Rịa - Vũng Tàu).

Với mức giá hiện tại, người nông dân trồng tiêu đã yên tâm có lãi và phấn khởi đầu tư cho vụ mới. Tuy nhiên, không nhiều người trồng hưởng lợi từ đà tăng trên mà chủ yếu là giới đầu cơ.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 30/10/2021 tại thị trường trong nước tiếp tục tăng và đã cán mốc 90 triệu đồng/tấn./.