(TBTCO) - Giá vàng miếng trong nước sáng ngày 11/5 giảm, nhưng vàng nhẫn vẫn giữ giá tương đương sáng hôm trước, trong khi đó giá vàng thế giới vừa trải qua một phiên biến động mạnh.

Sáng ngày 11/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giảm 100 nghìn đồng so với sáng hôm trước đối với vàng miếng SJC 9999 loại 1 lượng trở lên, niêm yết cụ thể ở mức 66,55 triệu đồng/lượng mua vào và 67,15 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay (11/5): Trong nước ổn định, thế giới biến động mạnh. Ảnh: T.L

Vàng miếng SJC 9999 loại 5 chỉ có giá bán ra là 67,17 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC 9999 loại 2 chỉ trở xuống bán ra 67,28 triệu đồng/lượng.

Với các loại vàng khác, giá vàng nhẫn SJC 9999 loại 1 chỉ trở lên có giá 56,5 triệu đồng/lượng mua vào và 57,5 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 9999 loại 0,5 chỉ có giá bán là 57,6 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang SJC 9999 có giá 56,3 triệu đồng/lượng mua vào và 57,1 triệu đồng/lượng bán ra, vàng nữ trang SJC 99 có giá 55,235 triệu đồng/lượng mua vào và 56,535 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam có thời điểm tăng mạnh vọt lên tới 2.048 USD/ounce, nhưng sau đó lại quay đầu giảm về mốc 2.020 USD/ounce.

Giá vàng tăng sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2023 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn 0,1 điểm % so với dự báo là 5% và chỉ tăng 0,4% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, vàng ngay sau đó bị áp lực bán chốt lời của giới đầu cơ./.