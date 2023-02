(TBTCO) - Giá vàng thế giới rạng sáng hôm nay tiếp đà giảm với giá vàng giao ngay giảm 11 USD xuống còn 1.853,3 USD/ ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.863,5 USD/ ounce, giảm 11 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng thế giới đã chạm mức thấp nhất trong 5 tuần. Biểu đồ ngắn hạn cho kim loại màu vàng gần đây đã xấu đi và đang gây ra một số áp lực bán kỹ thuật.

Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng và báo cáo chỉ số giá sản xuất cho tháng Giêng. CPI được dự báo tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế cho rằng, ngay cả khi CPI giảm so với các báo cáo trước đó nhưng nó vẫn còn “nóng” và những dữ liệu sắp công bố tới đây có thể giữ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong chế độ thắt chặt trong vài tháng tới. Đây có thể là một phần lý do tại sao những người đầu cơ giá lên trên thị trường vàng hầu hết đứng ngoài cuộc.

Giá vàng hôm nay (14/2): Giá vàng thế giới tiếp đà giảm nhẹ. Ảnh: T.L

Vào đầu tháng 2, các nhà đầu tư vàng đã nhận một hồi chuông cảnh tỉnh khi giá vàng bắt đầu một đợt điều chỉnh ngay sau khi vàng tương lai chạm mốc 1.974 USD/ounce, giá trị cao nhất của năm 2023. Vàng đã mất khoảng 90 USD mỗi ounce vào các phiên giao dịch cuối trong tuần đầu tiên của tháng. Hướng đi của vàng sau đó phụ thuộc nhiều vào những bình luận của các quan chức Fed.

Tại thị trường trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay 14/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,45 - 67,25 triệu đồng/lượng, giảm 150 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên tuần qua. Vàng Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,50 - 67,30 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,5-67,3 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,55 - 67,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 53,98 - 54,83 triệu đồng/lượng./.