(TBTCO) - Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày 15/9 tiếp đà giảm với giá vàng giao ngay giảm 6,1 USD xuống còn 1.697,2 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 10 giao dịch lần cuối ở mức 1.696,5 USD/ounce, giảm 10,6 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà trượt dốc do chịu áp lực bán kỹ thuật mạnh mẽ sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố. Mike Loewengart, người đứng đầu bộ phận xây dựng danh mục đầu tư mẫu cho Văn phòng Đầu tư toàn cầu của Morgan Stanley, cho rằng báo cáo CPI của Mỹ là lời nhắc nhở rằng, nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn phải đi một chặng đường dài để “hạ nhiệt” lạm phát. Ông nhấn mạnh rằng, vẫn còn quá sớm để hy vọng lạm phát đang hạ nhiệt và Fed sẽ dừng lộ trình thắt chặt tích cực của mình.

Giá vàng hôm nay ngày 15/9: Giá vàng thế giới mất mốc 1.700 USD. Ảnh: T.L

Trước đó, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy CPI toàn phần nước này đã tăng 0,1% so với tháng trước, tăng so với mức dự báo của các nhà kinh tế là giảm 0,1%. CPI cốt lõi (loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm) tăng 0,6%, tăng gấp đôi so với dự báo của các nhà kinh tế.

Trong phiên giao dịch chiều tối ngày 14/9 (giờ Việt Nam), thị trường kim loại quý có ít phản ứng với dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI). Cụ thể, PPI của Mỹ trong tháng 8 đã giảm 0,1%, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Sau báo cáo CPI, thị trường đã lo lắng rằng báo cáo PPI cũng sẽ cho thấy mức lạm phát cao hơn dự kiến, nhưng không phải vậy.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước không giữ được đà tăng trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm mạnh. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường TP.Hồ Chí Minh tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn là 66,10 - 66,90 triệu đồng/lượng, đảo chiều giảm 150 nghìn đồng hai chiều so với cùng thời điểm phiên trước.

Giảm mạnh hơn, giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội mất 350 nghìn đồng chiều mua vào và 150 nghìn đồng chiều bán ra về 65,80 - 66,80 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh đến 400 nghìn đồng hai chiều còn 50,88 - 51,63 triệu đồng/lượng.

Cũng giảm 400 nghìn đồng hai chiều, giá vàng 9999 thương hiệu NPQ của Phú Quý còn 50,80 - 51,60 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…/.