Giá xăng dầu dự báo có thể tăng trong kỳ điều chỉnh ngày 21/10

Trước đó, ngày 11/10, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh tăng giá xăng hơn 500 đồng/lít, giá dầu tăng mạnh gần 2.000 đồng/lít sau nhiều lần được điều chỉnh giảm liên tiếp. Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.292 đồng/lít (tăng 560 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 715 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.007 đồng/lít (tăng 564 so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu điêzen 0.05S có giá bán không cao hơn 24.187 đồng/lít (tăng 1.979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không chi Quỹ BOG 200 đồng/lít, giá sẽ tăng 2.179 đồng/lít và giá bán là 24.387 đồng/lít. Dầu hỏa: không cao hơn 22.820 đồng/lít (tăng 1.132 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).