Giá xăng được điều chỉnh giảm hơn 800 đồng/lít kể từ 15 giờ hôm nay

Liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng hơn 800 đồng/lít. Đặc biệt trong đợt điều chỉnh này, nhiều loại dầu cũng được điều chỉnh giảm hơn 700 đồng/lít (trong khi đợt điều chỉnh của ngày 1/4 giá dầu được điều chỉnh tăng hơn 1.000 đồng/lít).

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, trong 10 ngày qua thị trường thế giới có những diễn biến trái chiều, nhưng tính bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới có dấu hiệu giảm nhiệt.

Tại kỳ điều hành lần này, do Quỹ bình ổn giá (BOG) đang âm, trong khi thị trường xăng dầu thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh linh hoạt công cụ Quỹ BOG để bảo đảm giá xăng dầu trong nước giảm theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới và có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới.

Riêng mặt hàng dầu mazut, do là mặt hàng sử dụng cho đầu vào của một số ngành công nghiệp, vận tải, nên mặc dù giá thế giới tăng, nhưng Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ BOG để giữ ổn định giá.

Giá xăng được điều chỉnh giảm hơn 800 đồng/lít kể từ 15h tháng 12/4. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 550 đồng/lít và RON95 ở mức 650 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 350 đồng/lít và dầu mazut không trích lập. Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 481 đồng/kg, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Về giá bán xăng dầu, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá xăng E5RON92 là 838 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành (giá bán không cao hơn 26.471 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 27.317 đồng/lít (giảm 836 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Đối với mặt hàng dầu, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giá bán không cao hơn 24.380 đồng/lít (giảm 700 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa giá bán không cao hơn 23.027 đồng/lít (giảm 737 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S giá bán không cao hơn 20.929 đồng/kg (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành)./.