Giá xăng RON95 điều chỉnh giảm mạnh hơn 3.600 đồng/lít

(TBTCO) - Liên bộ Công thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng giảm tất cả các mặt hàng. Đặc biệt là từ 15h ngày 21/7, giá xăng RON95 giảm 3.600 đồng/lít, còn xăng E5 RON92 giảm 2.710 đồng/lít.

Cụ thể, sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 giá bán không cao hơn 25.073 đồng/lít (giảm 2.715 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 997 đồng/lít. Xăng RON95-III bán không cao hơn 26.070 đồng/lít (giảm 3.605 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Cùng với việc giảm mạnh giá xăng, các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh. Dầu điêzen 0.05S giá bán không cao hơn 24.858 đồng/lít (giảm 1.735 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa giá bán không cao hơn 25.246 đồng/lít (giảm 1.099 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.548 đồng/kg (giảm 1.164 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Đây là lần thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu được điều chỉnh giảm, góp phần cho sự phục hồi kinh tế, cải thiện đời sống dân sinh.

Xăng RON95 giảm 3.600 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Trước đó, tại kỳ điều hành giá ngày 11/7, xăng E5 RON92 có giá 27.788 đồng/lít, giảm 3.103 đồng/lít; xăng RON95-III giá 29.675 đồng/lít, giảm 3.088 đồng/lít. Dầu diesel giá 26.593 đồng/lít, giảm 3.022 đồng/lít; dầu hỏa giá 26.345 đồng/lít, giảm 2.008 đồng/lít; dầu mazut có giá 17.712 đồng/kg, giảm 2.010 đồng/kg.

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành vừa qua tiếp tục có những diễn biến trái chiều. Đầu kỳ, do lo ngại về suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng, bên cạnh đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng cùng với việc thị trường hàng hóa New York giảm mạnh lãi suất mở trong hợp đồng tương lai… đã khiến giá xăng dầu giảm. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 11/7/2022 và ngày 21/7/2022 là: 112,003 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 16,704 USD/thùng, tương đương giảm 12,978% so với kỳ trước); 116,243 USD/thùng xăng RON95 (giảm 20,287 USD/thùng, tương đương giảm 14,859% so với kỳ trước); 134,261 USD/thùng dầu hỏa (giảm 6,597 USD/thùng, tương đương giảm 4,683% so với kỳ trước); 135,510 USD/thùng dầu điêzen (giảm 11,195 USD/thùng, tương đương giảm 7,631% so với kỳ trước); 487,733 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 46,017 USD/tấn, tương đương giảm 8,621% so với kỳ trước).