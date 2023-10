Giá xăng RON95-III giảm mạnh gần 1.000 đồng/lít, giá dầu được giữ nguyên

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chính trị, kinh tế khiến giá xăng dầu từ ngày 21/9 đến 1/10 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là giảm. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/9/2023 và kỳ điều hành ngày 2/10/2023 là: 101,494 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 6,456 USD/thùng, tương đương giảm 5,98% so với kỳ trước); 106,833 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,195 USD/thùng, tương đương giảm 6,31% so với kỳ trước); 122,814 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,756 USD/thùng, tương đương giảm 1,41% so với kỳ trước); 123,364 USD/thùng dầu diesel (giảm 0,694 USD/thùng, tương đương giảm 0,56% so với kỳ trước); 530,451 USD/tấn dầu mazut 180 CST 3,5S (giảm 9,362 USD/tấn, tương đương giảm 1,73% so với kỳ trước).