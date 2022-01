Thị trường xăng dầu thế giới từ kỳ điều hành giá ngày 25/12/2021 đến kỳ điều hành này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chính như nguồn cung giảm do tồn kho dầu của Mỹ giảm, sản lượng khai thác tại Kazakhstan và Libya giảm… nên giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng. Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12/2021 và kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/1/2022 cụ thể như sau: 91,174 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,040 USD/thùng, tương đương tăng 5,85% so với kỳ trước); 93,141 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,823 USD/thùng, tương đương tăng 5,46% so với kỳ trước); 90,731 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 5,959 USD/thùng, tương đương tăng 7,03% so với kỳ trước); 88,392 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,616 USD/thùng, tương đương tăng 5,51% so với kỳ trước); 449,863 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 33,665 USD/tấn, tương đương tăng 8,09% so với kỳ trước).