Giảm, gia hạn khoảng 67.000 tỷ đồng tiền thuế, phí trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được giảm, gia hạn ước khoảng 67 nghìn tỷ đồng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Thu ngân sách tăng 26,3% so với cùng kỳ

Báo cáo Chính phủ về công tác quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) những tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng năm 2025 ước đạt 944,1 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán, tăng 26,3% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 827,2 nghìn tỷ đồng, bằng 49,6% dự toán, tăng 29,5% so cùng kỳ năm 2024. Kết quả thu nội địa đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ chủ yếu do kinh tế những tháng cuối năm 2024 tăng trưởng đạt khá, những tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Tổng thu ngân sách 4 tháng của Hà Nội tăng 58,9% so với cùng kỳ

Đồng thời, cơ quan Thuế đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, mở rộng quản lý hóa đơn điện tử, vận hành tốt Cổng thông tin điện tử dành cho hộ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định; tập trung triển khai chống thất thu thuế đối với các hộ kinh doanh (rà soát các hộ thuế khoán, thu lệ phí môn bài); xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (đặc biệt là kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước,...); đẩy mạnh kê khai, nộp thuế điện tử qua Etax Mobile; tăng cường quản lý thu, rà soát các khoản thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thu phát sinh vào NSNN.

Về chi, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 4 tháng năm 2025 ước đạt 595,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2024, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 128,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán; chi trả nợ lãi ước đạt 36,8% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 27,1% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tiếp tục trình nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Cũng trong thời gian này, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để áp dụng ngay từ thời gian đầu của năm 2025.

Trong đó, về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng đầu năm 2025 theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội. Dự kiến số tiền thuế được giảm khi thực hiện giải pháp khoảng 26,1 nghìn tỷ đồng.

Về thuế bảo vệ môi trường (BVMT), Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng cho năm 2025 như đã áp dụng trong năm 2024. Dự kiến thực hiện giải pháp này sẽ giảm thu NSNN cả năm 2025 khoảng 44 nghìn tỷ đồng.

Việc gia hạn, giảm thuế tiếp tục kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tổng cầu.

Về thuế nhập khẩu, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 và Nghị định số 73/2025/NĐ-CP ngày 31/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Qua đó, đã điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu của nhiều nhóm hàng hóa để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, góp phần cân bằng thương mại với các đối tác thương mại lớn. Dự kiến việc điều chỉnh chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu này sẽ tác động giảm thu NSNN khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2025/NĐ-CP ngày 02/4/2025 về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2025; Nghị định số 81/2025/NĐ-CP ngày 02/4/2025 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Dự kiến khi thực hiện giải pháp này, số tiền được gia hạn khoảng 116,1 nghìn tỷ đồng.

Bộ cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Qua đó, kéo dài Chương trình ưu đãi thuế đối với công nghiệp hỗ trợ ô tô đến hết năm 2027 để tiếp tục hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Đối với lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2025/NĐ-CP ngày 1/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về nội dung ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin. Với quy định mới này, dự kiến sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khoảng 2,4 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện giảm mức thu phí, lệ phí từ 10% đến 50% nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (áp dụng đến hết năm 2025) theo Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính.

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang khẩn trương trình các cấp có thẩm quyền một số giải pháp bổ sung nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2025 như: Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (tiếp tục miễn thuế đến hết năm 2030; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (tiếp tục giảm thuế GTGT trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026); Nghị quyết của UBTVQH về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; Nghị định về giảm tiền thuê đất năm 2025; Tiếp tục giảm 36 khoản phí, lệ phí.